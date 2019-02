Čeští hokejisté řádili v dresu Capitals. Gól dal Kempný, Vrána si připsal asistenci. Rittich vychytal výhru

Osmadvacetiletý Kempný poslal Washington v závěru první třetiny do vedení 2:1 a po Vránově přihrávce v přesilovce zvýšil Tom Wilson v prostřední části na 3:1.

Capitals však dvoubrankový náskok neudrželi. Půl minuty před koncem třetí třetiny vyrovnal Brady Skjei na 5:5, v páté minutě prodloužení ale rozhodl Jevgenij Kuzněcov.

Rovněž jednou brankou pomohl k vítězství Dallasu na ledě Chicaga 4:3 útočník Radek Faksa. V dresu vítězů se uvedl brankou a asistencí norský útočník Mats Zuccarello, jehož získal tým Stars v sobotu z New York Rangers.

Kaneova série skončila

V závěru prostředního dějství se ale Nor zranil poté, co zastavil rukou střelu Connora Murphyho. Jednatřicetiletý útočník bude mimo hru minimálně čtyři týdny. Forvard Blackhawks Patrick Kane vyšel po 20 utkáních bodově naprázdno.

Porážku 3:5 se San Jose musel strávit při svém debutu v NHL devatenáctiletý útočník Filip Zadina z Detroitu. Šestý hráč draftu z loňského roku strávil na ledě 10 minut a 38 sekund a na 54 vteřin dostal příležitost v přesilovkách. Připsal si jeden záporný bod v bilanci plus/minus.

"Nesoustředil jsem se na to, abych nebyl v prvním utkání v NHL nervózní. Chtěl jsem hrát co nejlépe a mít puk na holi. Nevyšlo to tak, jak jsme si představovali, první třetina byla skvělá, ale zbytek už se tolik nepovedl," řekl Zadina, který na farmě v AHL v barvách Grand Rapids Griffins nastřádal 31 bodů (15+16) v 45 střetnutích. "Na konci zápasu jsem měl šanci. Snad dostanu šanci i v příštím duelu, budu hrát lépe a cítit se pohodlněji," dodal.

Vítězství Sharks zařídil hattrickem kapitán Joe Pavelski. Ve 37. minutě mu u vítězné branky asistoval útočník Tomáš Hertl.

Calgary otevřelo skóre v páté minutě zásluhou Mikaela Backlunda. V první třetině překonal Craiga Andersona ještě Matthew Tkachuk, ale rozhodčí po poradě s videem branku neuznal, jelikož gólman Senators měl už kotouč schovaný v lapačce, když do něj útočník Flames šťouchl.

V závěrečné třetině se opakovala situace s neuznanou brankou, tentokrát v neprospěch domácích. "Bylo to úplně to samé. Měl jsem velkou radost, že to tak i vyhodnotili. Zeptal jsem se sudího, jestli už někdy něco podobného viděl, a odpověděl mi, že ne a že bychom to už neměli znovu dělat," uvedl Rittich.

Jihlavský rodák dostal příležitost po pěti zápasech a prezentoval se znovu pozorným výkonem. Překonal jej pouze Brady Tkachuk, o dva roky mladší bratr Matthewa Tkachuka z Calgary, jenž v prostřední části hry srovnal stav na 1:1.

V závěru se k Plamenům, nejlepšímu týmu Západní konference, přiklonilo i trochu štěstí. Anthony Duclair, který hrál za Ottawu první utkání po sobotním trejdu z Columbusu, se prodral až před Ritticha, ale jeho střelu zastavila tyč. A hned z protiakce našel Frolík od levého mantinelu Austina Czarnika, jenž 41 sekund před vypršením řádné hrací doby bekhendovou střelou překonal gólmana Andersona a vystřelil svému týmu páté vítězství v řadě.

Hokejová NHL: Washington - New York Rangers 6:5 v prodl. (2:1, 1:1, 2:3 - 1:0) Branky: 19. a 44. Bäckström, 20. Kempný, 26. T. Wilson (Vrána), 43. Dowd, 65. Kuzněcov - 39. a 60. Skjei, 1. Kreider, 41. Vesey, 47. Naměstnikov. Střely na branku: 35:31. Diváci: 18 506. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov, 2. Bäckström (oba Washington), 3. Skjei (Rangers). Detroit - San Jose 3:5 (2:1, 1:3, 0:1) Branky: 15. Helm, 20. Nyquist, 28. Green - 36., 37. a 59. Pavelski (na druhou Hertl), 4. Heed, 34. Burns. Střely na branku: 23:37. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Burns (oba San Jose), 3. Abdelkader (Detroit). Chicago - Dallas 3:4 (0:2, 2:1, 1:1) Branky: 23. Kunitz, 36. Caggiula, 45. P. Kane - 12. Faksa, 18. Radulov, 22. Zuccarello, 49. Spezza. Střely na branku: 47:29. Diváci: 21 474. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello, 2. Chudobin, 3. Spezza (všichni Dallas). Minnesota - St. Louis 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0) Branky: 32. Zucker, 63. Donato - 48. Pietrangelo. Střely na branku: 35:28. Diváci: 18 645. Hvězdy zápasu: 1. Donato, 2. Zucker, 3. Dubnyk (všichni Minnesota). Ottawa - Calgary 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky: 36. B. Tkachuk - 5. Backlund, 60. Czarnik (Frolík). Střely na branku: 23:35. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal celý zápas, inkasoval jednou z 23 střel a měl úspěšnost zákroků 95,7 procenta. Diváci: 13 160. Hvězdy zápasu: 1. Czarnik (Calgary), 2. B. Tkachuk (Ottawa), 3. M. Tkachuk (Calgary). Arizona - Winnipeg 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 6. Richardson, 28. Crouse, 34. Keller, 60. J. Archibald - 3. Laine. Střely na branku: 24:35. Diváci: 17 125. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Keller, 3. Crouse (všichni Arizona).