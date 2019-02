Hronek si dělá jméno v klubu NHL, který mladíkům zatápěl

V posledních třech utkáních Red Wings si 21letý odchovanec Hradce Králové připsal tři asistence, na ledě pokaždé strávil kolem dvaceti minut a trenér Jeff Blashill se mu nebál svěřit pozici rozehrávače v přesilovkové formaci.

V zápase s Minnesotou český bek nejprve polovysokým nahozením od modré nabídl gólovou teč Bertuzzimu a tři minuty před koncem pak nabíjel v početní výhodě Manthovi. „Odmalička jsem jen nebránil a s pukem si rozumím. Je to pro mě mnohem příjemnější. Do NHL jsem šel pak s mnohem větším sebevědomím, když jsem měl za sebou i rok v AHL," řekl Právu Hronek.

V draftu 2016 si ho Detroit vybral z 53. pozice ve druhém kole, po konci juniorské sezony si ofenzivně naladěný zadák šel na deset zápasů vyzkoušet dospělý zámořský hokej v Grand Rapids. Loni si po 67 startech v AHL dokonce zahrál na mistrovství světa a byla to pro něj cenná lekce.

Budoucnost Red Wings s českou patinou?

Na začátku sezony 2018–19 si Hronek úspěšně odbyl premiéru v NHL, a i když stále ještě nemá jisté místo, získává mnohem větší sebevědomí a také náklonnost těch, co rozhodují o jeho kariéře. „Hraje prostě skvěle, tu šanci si zaslouží. Na tom jsme se s generálním manažerem Kenem Hollandem určitě shodli," řekl kouč Blashill.

Detroit byl v NHL dlouhá léta považován za adresu, kde s mladíky hodně dlouho vymetají a dávají radši přednost ostříleným veteránům. Jenže trend posledních let je jasný: mládí vpřed. Kdo se tomu nepřizpůsobí, má velké problémy. To zjistili třeba šampioni z let 2012 a 2014 z Los Angeles, kteří místo omlazení přivedli do týmu na tři roky ruského kanonýra za zenitem Ilju Kovalčuka.

Red Wings už nyní nemají reálnou šanci na postup do play off a tak kromě Hronka dostala příležitost i devatenáctiletá šestka loňského draftu Filip Zadina. Detroitská budoucnost tak může mít výraznou českou patinu.