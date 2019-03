Calgary Flames září. Jaká je pozice Davida Ritticha?

Výkonnost obou gólmanů v brankovišti Calgary je nadmíru vyrovnaná. Z posledních deseti zápasů se mezi tyče postavil český brankář ve čtyřech případech a Kanaďan v šesti. Kouči Billymu Petersovi dělá radost hlavně forma obou borců. Hokejisté Flames si ve středu připsali sedmé vítězství v řadě. Rittich společně se Smithem v posledních šesti duelech dohromady za svá záda pustili pouhých 8 gólů!

Do začátku play off zbývá odehrát 18 zápasů. Plameny mají v tuto chvíli na svém kontě 41 výher a patří jim druhá příčka celkového pořadí týmů NHL za suverénní Tampou Bay. Pokud budou Flames pokračovat ve výkonech, které zdobí jejich hru v letošním ročníku, nic by nemělo překážet tomu, aby do vyřazovací části vstupovali v nejlepší formě od roku 1989, kdy dokázali celou soutěž dotáhnout až k zisku nejslavnější trofeje. Tehdy měli po základní části na svém kontě dokonce 54 vítězství. K tomu, aby překonali 46 výher z ročníků 05/06 a 08/09 jim chybí ovládnout 6 duelů.

Český brankář David Rittich z Calgary byl hlavní hvězdou utkání NHL proti Carolině.

Gerry Broome, ČTK/AP

Zbývá vyřešit rébus, který určí, kdo bude jedničkou ve svatyni Flames pro nadcházející boje o Stanley Cup. Nebo bude kouč Peters pokračovat v rotaci obou gólmanů jako doposud? Statisticky jsou na tom oba borci podobně. Zkušenosti ale jednoznačně hovoří ve prospěch Kanaďana.

Smith má v NHL odchytáno úctyhodných 562 zápasů. Šestadvacetiletý Rittich má startů 58. Jenže na to, kolik startů je na kontě Kanaďana, rozhodně nelze hovořit o tom, že by byl ostříleným gólmanem play off. V emocionálně nejvypjatějších duelech sezony, tedy ve vyřazovacích bojích, si Smith připsal pouze 19 startů, a to mezi roky 2010-2012.

David Rittich working with #Flames Goaltending Coach Jordan Sigalet on playing the puck. pic.twitter.com/YLVuQlzSG1 — Derek Wills (@Fan960Wills) 25. února 2019

Z hlediska aktuální formy se nedá jednoznačně určit, kdo je na tom lépe. Misky vah se ale lehce překlápí na stranu českého chasníka. Big Save Dave, jak se Rittichovi přezdívá v zámoří, má ve aktuálním ročníku odehráno 33 zápasů, připsal si 22 výher s úspěšností zákroků 91,3 procenta a průměrem obdržených gólů na zápas 2,56. Jeho parťák je na tom dost podobně. Má 31 startů, 19 výher a úspěšnost 89,7 s 2,89 průměrem obdržených branek.

Calgary má letos našlápnuto k tomu, dokráčet v závěru sezony daleko. Cesta na vrchol je ale dlouhá a trnitá. Vynikající výsledky ze základní sezony nemusí automaticky znamenat úspěch. Dobře to vědí fanoušci kanadských hokejových týmů. Kanaďané na zisk trofeje čekají totiž dlouhých 26 let, kdy slavný hokejový grál nad hlavu zvedli hokejisté Montrealu. Letos má z kanadských týmů zatím největší formu Calgary, a my bychom se tak mohli dočkat napínavých soubojů o zámořský hokejový Olymp i s českou účastí v brankářském prostoru. Dotáhne svůj tým na vrchol jihlavský odchovanec? Poslední český gólman v brankovišti finále NHL dovedl svůj tým k zisku Stanley Cupu v roce 2002. A ano hádáte správně, byl to Dominik Hašek.

Český hokejový brankář David Rittich v novém reprezentačním dresu.

Český hokej