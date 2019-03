Likvidátor Mrázek. Gólman Caroliny v prodloužení zneškodnil tři brejky. Předvedl i skok à la Hašek

Vítěznou trefu finského spoluhráče Sebastiana Aha slavil Mrázek v podobném stylu jako české výhry na juniorském mistrovství světa v roce 2012, kde byl vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje. Prudce vyjel z brankoviště k modré čáře a v pokleku divoce pumpoval hokejkou. Ani nebylo divu. Co sedmadvacetiletý ostravský rodák předvedl, vážně stálo za to.

Prodloužení 3 na 3 bývá festivalem šancí a Mrázek se na něj připravil už ve třetí třetině, kdy zlikvidoval brejk Rusa Dadonova. Takový kolotoč, jaký rozpoutali Panthers, ale patrně nečekal. Po 15 vteřinách jel na sám branku Vincent Trocheck, gólman Hurricanes zasáhl ramenem.

Vrcholný kousek Mrázek předvedl proti Mikeovi Mathesonovi, když se osamocenému obránci Floridy vrhnul pod nohy a hokejkou mu jedinečnou možnost překazil.

Připomněl legendárního krajana

„Nedíval se na mě a sledoval puk. Takže jsem vyjel z brány a ten puk mu vyrazil, abychom zase měli šanci my na druhé straně," popisoval Mrázek, jenž tímto zásahem výrazně připomněl efektní kousky Dominika Haška.

The fucking balls on Petr Mrazek. Absolutely unbelievable. pic.twitter.com/XcqkVnZuKF — Tripp Wavesy 🌊 (@SavageRiverboat) 3. března 2019

„Takový zákrok jsem neviděl už pěkně dlouho," přikyvoval kouč Hurricanes Rod Brind'Amour. „To byla stará škola. Petr ukázal skvělou předvídavost."

Florida měla pak ještě jednu velikou šanci na rozhodnutí, ovšem střelu osamoceného Jonathana Huberdeaua hrdina večera vyrazil betonem. Hosté se následně zmocnili puku a v přečíslení 2 na 1 rozhodli.

✨ Mrazek is magic ✨ pic.twitter.com/umkkA3L0eL — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 3. března 2019

„V prodloužení to vypadalo, že vůbec nevíme, co máme dělat. Petr byl zkrátka fenomenální. To on byl tím rozdílovým faktorem," potvrdil trenér Caroliny, která po sobotě držela třetí místo v Metropolitní divizi s tříbodovým odstupem na první tým pod postupovou čarou.

„Teď hrajeme moc dobře a jsme sebevědomí. Držíme pohromadě a snažíme se, ať to vyjde," řekl Mrázek, který v posledních čtyřech startech vychytal jen samé výhry.

Hurricanes z minulých patnácti zápasů vyhráli 12 a není divu, že jsou po deseti letech zase na pozicích pro play off.