Chytil se vrátil do sestavy Rangers asistencí, ale nevyhrál

Hokejový útočník Filip Chytil, jenž se v minulých dvou zápasech nevešel do sestavy New York Rangers, při návratu asistoval u jednoho gólu v dnešním odpoledním utkání NHL proti Washingtonu. Rangers doma s úřadujícími vítězi Stanley Cupu prohráli 2:3 po samostatných nájezdech a vidina play off se jim vzdaluje.