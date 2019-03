Většího smolaře těžko pohledat. Český bek opustil led se zkrvaveným obličejem. Už počtvrté za rok

Výměna z Chicaga do Washingtonu loni v únoru byla tím nejlepším, co mohlo českého hokejového obránce Michala Kempného v NHL potkat. Osmadvacetiletý rodák z Hodonína se hned stal jedním ze základních stavebních kamenů defenzivy Capitals, kteří i díky němu získali v červnu Stanleyův pohár. Během roku u Ovečkina a spol. však Kempný rovněž zažil už čtyři krvavá zranění v obličeji. To poslední přišlo v nedělním duelu na ledě Rangers.