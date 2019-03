Mladíček z NHL chválou směrem k české legendě nešetřil: Jágr je obrovskou modlou pro každého v Česku

Jaromír Jágr je už mnoho let velkým vzorem pro mnoho začínajících hokejistů. Ti ho sledují a sní, že jednou budou jako on. A nejinak tomu bylo u Filipa Chytila, útočníka New Yorku Rangers - i on sledoval videa s Jaromírem Jágrem a toužil jednoho dne hrát v NHL.

To se mu nyní splnilo. Nastupuje dokonce za stejný tým jako dříve slavná osmašedesátka, totiž za New York Rangers. A k legendárnímu hráči chová velkou úctu. „Je to obrovská modla pro každého v Česku," pěl mladíček chválu pro web nhl.com. „On je jeden z nejlepších hráčů nejen v naší zemi, ale i v historii NHL. A člověk nemůže než ocenit všechno, co už tak dlouho dělá."

Chytil je Jágrovi konstitučně celkem podobný. Je téměř stejně vysoký a jen o něco lehčí než Jágr v době, kdy byl pozdější dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru draftován Pittsburghem.

Legendární hokejista Jaromír Jágr je pro mnoho mladých a začínajících hráčů stále velkým vzorem.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je těžké hrát proti nejlepším hráčů na světě, takže musím používat svoje tělo a svou velikost a zaměřit se na drobné detaily," ví Chytil. „Když jsem ho (Jágra) sledoval, byl tak dobrý v krytí puku tělem, byl v tom jeden z nejlepších."

V New Yorku se mu líbí

„Když jsem byl draftován Rangers, věděl jsem, že Madison Square Garden je jedna z nejlepších arén v NHL," pochvaloval si Chytil newyorskou halu. A přidal i poklonu příznivcům klubu a městu jako takovému. „Máme skvělé fanoušky. New York je největší město, ve kterém jsem kdy byl. Praha je největší město v České republice a jedno z nejkrásnějších, ale s New Yorkem ji nedokážu srovnávat."

Devatenáctiletý Chytil se v neděli po dvou zápasech vrátil do sestavy Rangers v utkání proti Capitals. A hned byl vidět - ve 35. minutě si připsal asistenti u gólu Pavla Bučněviče. To však celku z New Yorku nepomohlo, Washingtonu nakonec podlehli 2:3 po samostatných nájezdech.