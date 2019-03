Konec spekulací! Týmy, které otevřou v Praze příští sezonu NHL, jsou prozrazeny

Za Flyers nyní hraje útočník Jakub Voráček, obránce Radko Gudas a brankář Michal Neuvirth, který však na příští sezonu nemá smlouvu. Na farmě ještě bojuje David Kaše.

Za Blackhawks nastupuje David Kämpf, jemuž na konci této sezony vyprší nováčkovský kontrakt a stane se chráněným volným hráčem. Chicago má navíc práva na Dominika Kubalíka, který byl před pár dny po základní části švýcarské ligy vyhlášen nejužitečnějším hráčem soutěže, navíc vyhrál kanadské bodování.

As mentioned on HockeyCentral tonight...Philadelphia will play Chicago, in Prague to start the 2019-2020 season. — John Shannon (@JSportsnet) 8. března 2019

Start sezony NHL v České republice už na konci minulého roku označil za pravděpodobný i komisionář soutěže Gary Bettman. Půjde o jeden zápas, oficiálně mají být jeho aktéři potvrzeni koncem března.

„Když nás tam dotáhnou, tak bych to bral všema deseti," řekl pro Sport.cz obránce Flyers Radko Gudas.

„Kámoš z Colorada Mike Barberio hrál minulý rok ve Stockholmu a říkal, že je to celý týden naprostá paráda. A taky docela rozdíl. V Americe je všechno dost podobné, ale kousek od domova by to bylo pro mě skvělé," vyprávěl Gudas, který má jasno, kam své spoluhráče vzít. „Některé určitě do Berouna... Ale v Praze je spousta míst, kde se dá zajít na pivo, nebo na večeři."

Radko Gudas v dresu Philadelphie.

Zápas NHL v Praze bude mít zvláštní příchuť i pro Voráčka.

"Bral bych to jako další metu v mé kariéře, která by byla nezapomenutelná. Stovka lístků by se mi určitě hodila," pousmál se útočník Flyers.

V Praze se NHL hrála naposledy v říjnu 2010, když Boston porazil Phoenix 3:0, o den dříve vyhráli Coyotes 5:2. V roce 2008 v O2 areně hráli hokejisté New York Rangers s Tampou Bay, newyorské mužstvo zvítězilo dvakrát 2:1.

Evropa zažila NHL na vlastní kůži poprvé v roce 2007, tehdy v Londýně odstartovaly nový ročník NHL duely Anaheimu s Los Angeles. O rok později se vedle hrálo i ve Stockholmu. Ještě předtím byla zámořská liga mimo Severní Ameriku v letech 1997, 1998 a 2000.