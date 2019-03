Český útočník čtyřikrát asistoval. V bráně pomáhal Calgary k výhře nad finalistou Stanley Cupu jeho krajan

Frolík řádil ve formaci s Matthewem Tkachukem, který třikrát skóroval a přidal jednu asistenci, a Mikaelem Backlundem. Ten si připsal bilanci 2+1.

Český útočník předchozích šest zápasů nebodoval, tentokrát se zapsal poprvé do statistik v osmé minutě u gólu na 2:0. Kladenský odchovanec přihrál puk ve středním pásmu z prostoru u střídaček Mikaelu Backlundovi, který přejel modrou čáru a skóroval střelou přes obránce. Ostatní asistence Frolíka vedly ke Tkachukovu hattricku. Z rychlých protiútoků zvyšoval skóre trefami do odkryté branky na 3:1 a 5:3.

První třígólový večer v NHL zkompletoval při powerplay střelou od červené čáry, kam mu puk přistrčil Frolík, který v obranném pásmu zachytil nepřesnou přihrávku Vegas. Řada s Frolíkerm nasbírala celkem jedenáct bodů a její hráči obsadili všechny pozice pro tři nejlepší hráče zápasu.

Mezi skórující hráče se zapsal Krejčí. Boston, který bodoval v předchozích devatenácti utkáních, špatně začal a po první třetině prohrával i s přispěním asistence Dominika Simona 0:2.

Krejčí domácím pomohl do vedení, když bruslí puk umístil do vlastní brány. Gól byl připsán Nicku Bjugstadovi. Chybou český útočník přispěl i k druhé trefě Tučňáků. Pak se ovšem trefil do správné branky v přesilové hře z dorážky. Jake Guentzel však vrátil Pittsburghu dvoubrankový náskok.

Bruins ještě zdramatizovali zápas v předposlední minutě, jenže výhru domácích vzápětí zpečetil druhým gólem v zápase Jared McCann.

Asistenci si připsal i Michal Kempný, a to při brance Nicklase Backströma, který poslal Washington v souboji s Winnipegem v páté minutě do vedení. Jeho tým vyhrál 3:1.