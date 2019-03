Skvělý Mrázek čaroval v NHL, poklonu mu složil i trenér soupeře

Český útočník Filip Chlapík se trefil do sítě Philadelphie, ale jeho Ottawa nakonec prohrála utkání NHL 2:3, takže byl víc spokojený obránce Radko Gudas v týmu Flyers. Tampa Bay zvítězila na ledě Toronta 6:2 a jedním gólem jí k tomu pomohl útočník Ondřej Palát. Dvě asistence si připsal obránce Jan Rutta. Trefil se i Tomáš Hertl, jehož San Jose vyhrálo 3:0 na ledě Minnesoty. Zářil Petr Mrázek v brance Caroliny. Na ledě Colorada neinkasoval a mohl slavit výhru 3:0.

Hokejisté NY Islanders si na domácím ledě poradili s Columbusem a potvrdili, že se jim proti tomuto soupeři v téhle sezoně daří. Vyhráli totiž už třetí zápas v řadě a podruhé udrželi čisté konto. Za vítězstvím 2:0 nasměroval Ostrovany už v 7. minutě přenou trefou Pulock, klid ale domácím dal až devadesát sekund před koncem gólem do odkryté klece Lee.

Český útočník Libor Sedlák nastoupil ve čtvrtém útoku Blue Jackets, odehrál necelých šest minut a v utkání nebodoval.

Philadelphia před vlastním publikem brala těsnou výhru nad Ottawou 3:2. Senátoři vedli 1:0, jenže jim nevyšla prostřední dvacetiminutovka, kde třikrát inkasovali. Na začátku třetí části hry pak Flyers přežili oslabení při vyloučení Gudase za držení, o chvíli později putoval na trestnou lavici i jeho krajan Filip Chlapík z Columbusu za nedovolené bránění. I on si ale odseděl celý trest.

Skóre se tak měnilo až necelé tři minuty před koncem, kdy právě Chlapík pohotovou ranou z prostoru mezi kruhy korigoval a pečetil výsledek. Snahu hostů o zdramatizování duelu uťal faulem Smith a bylo po nadějích. V dresu domácích chyběl kvůli zranění český gólman Neuvirth, jeho spoluhráč, útočník Voráček nehrál kvůli trestu.

Tampa Bay si s chutí zastřílela na ledě Toronta a vidět byli v jejím dresu i čeští hokejisté. Ondřej Palát zvyšoval na konci páté minuty druhé třetiny už na 4:0 pro hosty, když se asistencí pod jeho trefu podepsal i krajan Rutta. Tímhle zásahem Palát vyhnal z branky gólmana Maple Leafs Sparkse.

Toronto pak sice korigovalo skóre na 1:4, ale další dvě trefy zaznamenali opět hráči Tampy. Ve 46. minutě Paquette zvyšoval už na 6:1 a i u tohoto zásahu asistoval Čech Rutta. Skóre pak sice pět sekund před koncem pečetili domácí, to ale Tampě Bay radost z výhry nevzalo.

Doma neuspěla ani Minnesota. Na jejím ledě slavili výhru Žraloci ze San Jose v poměru 3:0. Hosté vedli po dvou třetinách jen o gól. Větší klid jim dal až zásah Tomáše Hertla ve 45. minutě. Český útočník skóroval při přečíslení dvou na jednoho. Sám před gólmanem pak nezaváhal a s pusou od ucha k uchu oslavoval se spoluhráči.

S 31 góly v sezoně se dotáhl na pozici nejlepšího českého střelce na Davida Pastrňáka z Bostonu, který nehraje kvůli zranění palce na levé ruce od 10. února.

Obránce Radim Šimek se v dresu vítězů bodově neprosadil, radost z výhry mu to ale nejspíš moc nepokazilo i proto, že hosté ani jednou neinkasovali.

Chicago si doma otevřelo střelnici v duelu s Arizonou a vyhrálo vysoko 7:1. Hosté sice vedli po zásahů Pánika, ale to byla tentokrát jejich jediná radost. Už do první přestávky tým Blackhawks skóre otočil a pak už jen navyšoval náskok. Jednu asistenci si připsal i český útočník David Kämpf a to u trefy Kunitze na 4:1.

Hvězdou utkání byl útočník Brendan Perlini, jenž zaznamenal hattrick. Zkompletoval jej čtyři sekundy před koncem.

Carolina v brance s Petrem Mrázkem vyhrála na ledě Colorada 3:0. Tým Avalanche sice vyslal na českého gólmana hned 38 střel, ten ale ani jednu nepustil za svá záda.

Mrázek tak slavil šesté vítězné utkání v řadě a poklonu mu složil i kouč Hurricanes Rod Brind'Amour. „Petr i Mac předvádějí celou sezonu solidní výkony, ale Mrázkův výkon byl skutečně výjimečný," konstatoval po utkání. Jeho trenérský protějšek z Colorada Jared Bednar měl jasno o tom, kdo utkání rozhodl. „Grubauer chytal skvěle, ale to co předvedl Mrázek, bylo neskutečné!" neskrýval kouč Avalanche.

Český gólman měl po utkání důvody k úsměvu. Jako první hvězda zápasu na to měl plné právo. "V utkání jsem se nenudil. Měl jsem i štěstí, když jsem puk vytáhl na čáře hokejkou," ohlížel se zápasem proti Coloradu.

Dobrou náladu měl i kvůli tomu, že konkurent jeho týmu - Columbus - zaváhal. "Jsme rádi, protože díky tomu máme náskok a play off se blíží," usmál se.

Duel Edmontonu s Jezdci z New Yorku rozhodlo ve prospěch Olejářů až prodloužení. Edmonton sice vedl po první třetině 2:0, ale Rangers postupně manko umazávali. Nakonec byl po šedesáti minutách stav 2:2 a hrálo se dál.

Hned po pětatřiceti sekundách prodloužení však rozhodl zápas ve prospěch Edmontonu Němec Leon Draisaitl, jenž si v utkání připsal i dvě asistence.