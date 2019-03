Kde, proboha, je? Něco takového jsem ještě neviděl, nevěřil spoluhráč omylu kapitána

Že během hry dojde ke špatnému střídání a tým hraje pár vteřin oslaben o jednoho hráče, přestože by nemusel, se v hokeji občas přihodí. Aby ale mužstvo nastoupilo po přerušení hry na vhazování jen se čtyřmi hráči v poli místo plného počtu, to se jen tak nevidí. Hokejistům Columbusu se to ale v úterním utkání NHL proti Bostonu přihodilo a přešlap se jim okamžitě vymstil.