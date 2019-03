Fanoušci NHL se baví: Gólman se chtěl napít, ale vloudila se chybička

Nechtěnou sprchu má za sebou gólman New Jersey Devils Mackenzie Blackwood. Ten se rozjel po kluzišti směrem ke střídačkám, aby se občerstvil, ale během toho, co pil, se mu stala drobná nehoda.

Gólman New Jersey Devils zasahuje proti útočícímu hráči Flames Johnnymu Gaudreauovi. Utkání vyhráli Flames poměrem 9:4.

Víčko u jeho sportovní lahve se totiž uvolnilo a její obsah skončil v Blackwoodově obličeji. Videem se teď baví fanoušci po celém světě. Vtipná přitom je i reakce Blackwoodova spoluhráče Blakea Colemana.

Toho situace vůbec nevykolejila a zůstal ledově klidný. Jen se po chvilce na gólmana Jersey otočil, ulpěl krátkým pohledem nejdřív na něm, pak na lahvi a poté se podíval zpět na Blackwooda.

Pro Blackwooda byl celkově včerejšek velmi smolný. Zápas mezi Calgary a New Jersey totiž jasně ovládli hráči Flames. A byly to pořádné gólové hody - týmu z New Jersey k bodům nestačily ani čtyři vstřelené góly, inkasovali totiž celkem devětkrát. Na šesti trefách se přitom podílel Američan Johnny Gaudreau (3+3).

Do utkání na straně Flames zasáhli Češi David Rittich a Michael Frolík, v týmu Devils naopak opět chyběl zraněný Pavel Zacha.