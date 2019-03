Frolíkův parádní kousek. Prolétl kolem obrany a gólmanovi nedal šanci

Diváci ve Scotiabank Saddledome mají v letošním ročníku spoustu důvodů k radosti. Vynikající forma Plamenů byla v duelu s Columbusem okořeněna hokejovou lahůdkou v podání Michaela Frolíka, který svým gólem a asistencí přispěl k výhře 4:2.

Časomíra ukrojila teprve pár vteřin z druhého dějství, když si český reprezentant převzal na modré přihrávku od T. J. Brodieho. Kladenský odchovanec měl v tu chvíli nastartováno a rozhodl se této výhody naplno využít. Elegantně v bleskové rychlosti obkroužil Setha Jonese a následně nedal sebemenší šanci gólmanu Sergeji Bobrovskému.

„Byl to skvělý moment. Když dáte gól do šatny, pak se vrátíte na led a hned dáte další, nakopne vás to. Celý tým to žene dopředu," vrátil se vítěz Stanley Cupu z roku 2013 k jednomu s nejvýraznějších momentů celého střetnutí.

Zářil také David Rittich, který si připsal 31 úspěšných zákroků a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Calgary zbývá odehrát devět duelů základní části, než se naplno vrhne do play off. V něm mají Plameny už nyní start zajištěný. Oba české hráče v dresu prozatím nejlepšího kanadského týmu ročníku čeká ještě souboj o čelo Západní divize se San Jose Sharks.

„Pořád zbývá odehrát pár posledních zápasů a když můžete bodově odskočit, je to skvělé. Do utkání jsme šli s tím, že můžeme získat důležité vítězství. Myslím si, že to na konci základní části bude těsné. Sharks se teď určitě zase zvednou a budou vyhrávat," vyhlíží Frolík závěrečná utkání a připomíná, že i přes jistotu postupu do vyřazovacích bojů, má Calgary stále o co hrát.