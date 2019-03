Voráček chce jet na MS. Kolik bude potřebovat lístků na NHL v Praze?

Bojuje o play off neslavnější hokejové ligy, to má nyní Jakub Voráček jako hlavní cíl. I přesto má v hlavě květen a říjen letošního roku. Český reprezentant v rozhovoru pro Sport.cz přislíbil účast na mistrovství světa na Slovensku a také se rozpovídal o startu NHL v Praze, kam přijede na podzim s Philadelphií.

„Nikdy mě nenapadlo, že budu hrát zápas NHL v Praze, budu potřebovat asi padesát lístků. Těším se na babičku, která nemá šanci se sem už dostat, potom tety, strejdové, těším se," je nadšený devětadvacetiletý forvard.

Pár jeho spoluhráčů poznalo Prahu na světovém šampionátu v roce 2015. "Kluci slyšeli pár historek, těším se, až je vezmu na dobrý studený pivo," plánuje Voráček už dopředu a ví, kam zamíří. „Klasika, Bermudský trojúhelník, tam toho je dost na zábavu," usmívá se forvard Philadelphie, který čeká druhý přírůstek do rodiny. Sám přiznává, že je klidnější, co se stal tátou.

Pokud se v NHL s klubem neprobojuje do play off, sbalí tašky a vyrazí na mistrovství světa, opět bude reprezentovat Česko. "Určitě, kdyby se náhodou nepovedlo play off a zdraví vydrží, tak není o čem debatovat," má jasno hokejista, který před pěti lety založil se svojí sestrou nadaci Jakuba Voráčka, která pomáhá získávat prostředky na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou. „Nadace funguje velice dobře," pochvaluje si tuto charitativní činnost.

Co všechno Voráček v rozhovoru řekl, uvidíte v našem videu.