Co to sakra dělá? Gólman zničehonic opustil bránu a na střídačce propukl zmatek

Zkontroloval situaci a pak bez váhání opustil brankoviště a spěchal na střídačku, aby do hry místo sebe pustil hráče v poli. Z jednání hokejového gólmana Minnesoty Devana Dubnyka však museli být při utkání NHL proti Nashvillu zmateni nejen diváci, ale i jeho spoluhráči. Někteří z nich nechápali, proč Dubnyk ledovou plochu opouští, když rozhodčí nemají zdviženou pravici a nesignalizují tak trest pro Predators.

Co dvaatřicetiletého kanadského brankáře k jeho rozhodnutí vedlo? V polovině třetí třetiny při hře ve čtyřech na obou stranách narazil po souboji se soupeřem obránce Nashvillu P.K. Subban do jeho branky a vychýlil ji z místa.

Dubnyk si toho všimnul a s vědomím, že případný gól do posunuté brány by stejně neplatil, upaloval na střídačku a pustil do hry pátého bruslaře svého týmu.

Některé své spoluhráče tím ale pořádně zaskočil. „Kluci na střídačce na něj křičeli, aby se do branky zase vrátil, jenže on pokračoval dál ke střídačce. Myslím, že na ní panoval velký zmatek," prohlásil po zápase trenér Minnesoty Bruce Boudreau, jehož tým nakonec prohrál 0:1.