Mrázek zářil! Krajané v dresu Philadelphie si play off nezahrají. Hertl skóroval a dosáhl úctyhodné mety

Hokejisté Philadelphie si v letošní sezoně play off v NHL nezahrají. Flyers definitivně vyřadila prohra 2:5 s Carolinou, pod níž se v dresu vítězů skvělým výkonem podepsal brankář Petr Mrázek. Úvodní gól vítězného zápasu San José s Vegas vstřelil Tomáš Hertl, který se tak dostal na metu 35 branek v sezoně. Jednu asistenci nasbírali také další dva čeští hokejisté Pavel Zacha a Radek Faksa.

Tomáš Hertl ze San José slaví víězný gól spoluhráče Burnse do sítě brankáře Malcolma Subbana v zápase NHL proti Vegas.

Souboj českého centra Pavla Zachy v dresu New Jersey (37) a švédského útočníka Oskar Sundqvista ze St. Louis (v bílém) během druhé třetiny zápasu NHL.

Hurricanes, v jejichž dresu Teuvo Teräväinen a Dougie Hamilton skórovali během 21 sekund ve 14. minutě, zvýraznili v závěru vítězství dvěma góly do prázdné branky při power play soupeře. U čtvrté trefy Jaccoba Slavina v 59. minutě si připsal druhou asistenci Mrázek, jenž zastavil puk za brankou.

Český gólman měl nejvíce práce ve třetí třetině, kdy Carolinu výrazně podržel 16 zákroky. Do statistik se nezapsali jeho krajané Jakub Voráček a Radko Gudas z Philadelphie, kteří by po skončení základní části NHL mohli posílit českou reprezentaci na letošním MS.

Souboj týmů, které se do vyřazovacích bojů dostaly, ale těsně před nimi se trochu trápí, načal v SAP Center hostující William Karlsson, jenž poslal Vegas do vedení. Krátce na to však krásným gólem odpověděl odchovanec Slavie Tomáš Hertl, který si našel puk v předbrankovém prostoru, udělal dvě rychlé stahovačky a ryhlou střelou z forehandu nedal Malcolmu Subbanovi, střežícímu branku Knights sebemenší šanci. Hertlovi se úspěšným zásahem podařilo dosáhnout mety 35 branek za sezónu, což je rozhodně počin hodný zaznamenání....

Utkání, které dospělo až do prodloužení, nakonec rozhodl ostřílený bek Brent Burns, který tvrdou ranou z voleje pokořil bratra hvězdy NHL P.K.Subbana a zajistil Žralokům dávku sebevědomí před vyřazovací částí.

Pavel Zacha z New Jersey v kontextu jeho celé nepovedené sezóny nakonec neprožívá zase tak špatný závěr ročníku, a ve čtvrtém zápase z posledních pěti se připomněl kanadským bodem. Jeho New Jersey však prožilo katastrofální rok a dojem příliš nevylepšilo ani v domácím duelu se St. Louis, ve kterém Ďáblové padli 2:3 v prodloužení. Vítězný gól obstaral mladý obránce hostujícího celku Vince Dunn.

Radek Faksa po osobní stránce zažil také lepší časy, narozdíl od svého krajana v dresu Devils se však Dallasu sezóna povedla a tým kouče Montgomeryho se do play off podívá. V utkání na ledě Vancouveru Faksa nahrával na gól ostříleného Andrew Cogliana. Na vítězství to ale také nebylo a v provincii Britská Kolumbie se po nájezdech radovali domácí Cunucks.

Neprosadily se naopak české ofenzivní opory Bostonu David Pastrňák a David Krejčí v zápase s Floridou. Panthers na ledě Bruins vyhráli 4:1 a ukončili tak jejich dvanáctizápasovou domácí vítěznou sérii.