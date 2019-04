Rittich slaví vysokou výhru, trefili se Vrána i Chytil. Ruský démon Kučerov znovu řádil

Soubojem prvního s posledním týmem Východní konference byl duel Ottawy s Tampou Bay. A žádné překvapení se nekonalo. Tampa zvítězila na ledě Senátorů 5:2, když se pod vítězství favorita podepsal třemi body lídr bodování Nikita Kučerov.

Hosty poslal do vedení ve 13. minutě Gourde, domácí stihli do konce úvodní části hry díky brance Tkachuka vyrovnat. Rozhodující úder si Lightnings schovali do druhé třetiny, kdy po brankách Sergačeva a Pointa odskočili do vedení 3:1. Na všechny tři úvodní branky favorita nahrál Kučerov.

Hokejisté St. Louis se radují z branky

Sean Kilpatrick, ČTK/AP

Domácí utkání v 44. minutě po trefě Veronneaua zdramatizovali, o 48 sekund později však vrátil hostům jistotu Gourde a v 57. minutě pečetil skóre po nahrávce Ondřeje Paláta Stamkos.

Tampa Bay tak dosáhla na hranici 60 výher jako třetí tým v historii. Vyrovnala výkon Montrealu z ročníku 1976/77 a ve zbývajících třech duelech ještě může útočit na rekordních 62 vítězství, na které dosáhl Detroit v ročníku 1995/96.

VIDEO: Sestřih zápasu Ottawa - St. Louis

Drtivý finiš Capitals nestačil

O šanci dostat se na druhé místo Východní konference před Boston přišli hokejisté Washingtonu, když prohráli na ledě Floridy 3:5. Ještě v 50. minutě zápasu svítil na ukazateli skóre stav 4:0 pro Panthers, pak však obhájce titulu předvedl téměř zázračný finiš.

Po brankách Kuzněcova, Bäckströma a Jakuba Vrány, který zaznamenal svůj 24. gól v sezoně, se Capitals v 58. minutě dostali na jednobrankový rozdíl. Ani to jim však nakonec aspoň k bodu nestačilo, při power play pečetil výhru Panterů gólem do prázdné branky Trocheck.

VIDEO: Sestřih zápasu Florida - Washington

Devils slaví výhru nad Rangers

Dramatickou podívanou týmů, které letošní sezonu nebudou hodnotit jako úspěšnou, přinesl duel mezi New Jersey Devils a New York Rangers. Domácí vstoupili do utkání výborně, když po brankách Wooda a Zajace vedli v 15. minutě již 2:0.

Hosté stihli do konce úvodní dvacetiminutovky díky Howdenovi snížit, o vyrovnání se pak v 37. minutě postaral z přesilové hry Filip Chytil, který dorazil do odkryté branky Lettieriovu střelu. Český útočník si připsal svou 11. trefu a ukončil 22 zápasů trvající sérii bez gólu.

Ďáblové si však nadějně rozehraný zápas nenechali ujít. Vítězný gól si připsal v 56. minutě Carrick, skóre uzavřel do opuštěné hostující branky Anderson.

VIDEO: Sestřih zápasu New Jersey - NY Rangers

Winnipeg rozhodl v prodloužení

Až prodloužení zajistilo bod navíc hokejistům Winnipegu, kteří zvítězili na ledě Chicaga 4:3. Gólový účet zápasu otevřel v 5. minutě Toews z přesilové hry, hosté však do konce úvodní třetiny skóre po brankách Lowryho a Roslovice otočili.

Dvaadvacetiletý Roslovic se podepsal i pod třetí branku hostů, na drama však zadělal v 27. minutě Strome, když snížil na 2:3. A tím kanadský forvard neskončil. Dvě minuty a dvacet sekund před koncem si připsal svou druhou branku večera a poslal zápas do prodloužení.

V něm se odehrály necelé čtyři minuty, když o bodu navíc pro Jets rozhodl Hayes.

VIDEO: Sestřih zápasu Chicago - Winnipeg

Torontu stačily dvě trefy

Skóre zápasu mezi Islanders a Torontem otevřel po bezbrankové první třetině v 23. minutě Rosen, na další trefu si museli fanoušci počkat až do 44. minuty a k smutku většiny z nich padla opět za záda domácího Lehnera, kterého překonal Tavares.

Jedinou gólovou oslavu zařídil pro Ostrovany Eberle, který pět minut před koncem využil přesilovou hru. Více však už domácí nestihli a prohráli 1:2.

VIDEO: Sestřih zápasu Islanders - Toronto

Dramatický zápas rozhodly až nájezdy

Vše podstatné zápasu mezi St. Louis a Coloradem se odehrálo až ve třetí části utkání. Po úvodní brance Schwartze z 8. minuty, který zajistil domácím vedení, si fanoušci na druhou trefu museli počkat až do závěrečné třetiny. V ní se trefil už po 14 sekundách Tarasenko.

Ani to však domácím nestačilo. Hosté stihli díky Landeskogovi a Kerfootovi, který skóroval 47 sekund před koncem, vyrovnat. O bodu navíc tak rozhodly až nájezdy, kde byl jediným úspěšným exekutorem domácí O´Reilly.

VIDEO: Sestřih zápasu St. Louis - Colorado

Rittich slavil vysokou výhru

Zápas lídra Západní konference s beznadějně posledním Los Angeles dlouho nepřipomínal jednoznačnou záležitost. Po úvodní třetině byl stav utkání 2:2, když domácí Králové pokaždé dokázali na góly Rayna a Bennetta odpovědět. Davida Ritticha v brance Plamenů překonali Clifford a Brown.

Až na třetí úder v 27. minutě v podání Gaudreaua nedokázali Kings reagovat. A ve třetí třetině už na ledě existoval jen jeden tým. Po brankách Neala, Ryana, Mangiapaneho a Jankowskiho vyhráli hosté jasně 7:2 a upevnili si tak první místo Západní konference.

VIDEO: Sestřih zápasu Calgary - Los Angeles

Vegas si poradili s Edmontonem

Roli favorita potvrdili i hokejisté Vegas Golden Knights, když zvítězili nad Edmontonem 3:1. Domácí poslal do vedení v 16. minutě Eakin, po 51 sekundách druhé části zvýšil Marchessault.

Hosty vrátil do hry v 25. minutě McDavid, více však už Olejáři nestihli. Dva body pečetil sedm sekund před koncem gólem do prázdné branky Bellemare.

VIDEO: Sestřih zápasu Vegas - Edmonton