Tři rvačky během osmi minut! Bitva rivalů v NHL nabídla boxerskou podívanou

Padaly hodně tvrdé rány! Tradiční souboj rivalů z Východní konference mezi trápícími se celky New Jersey Devils a New York Rangers nabídl navzdory tabulkovému postavení svižné hokejové tempo, gólovou bitvu a také tvrdé pěstní souboje. K těm navíc došlo i během relativně krátké doby. Hráči obou týmů se do sebe pustili třikrát během osmi minut druhé třetiny, a duel tak přinesl i zajímavou boxerskou vložku. Devils na domácím ledě zvítězili 4:2.

Centr New Yorku Rangers Lias Andersson inkasuje ránu od centra New Jersey Blakea Colemana.

Že oba celky už ztratily šanci probojovat se do letošního play off? Na bruslařích obou týmů to prakticky vůbec nebylo znát a duel měl už od počátku patřičný náboj. Do kabin se po prvním dějství šlo za stavu 2:1 pro Ďábly. Bitva rivalů, jejichž haly od sebe dělí půlhodinová cesta automobilem, gradovala v průběhu druhé třetiny.

Tři pěstní souboje od sebe dělilo pouhých osm minut. Nejprve se do sebe pustili Nathan Bastian s Anthonym DeAngelem v čase 9:21. Následovala chvíle Filipa Chytila, který v přesilovce vyrovnával na 2:2 a pak už se to na ledě zase řezalo. Prakticky ihned po buly v čase 16:43 šly dolů rukavice Milese Wooda a Brendana Lemieuxe a necelou minutu na to si svoje názory ručně vyměnili i Blake Coleman s Liasem Anderssonem.

THREE fights break out in the span of about 8 minutes between the Devils and Rangers 😡👊 pic.twitter.com/TkD9P2EW3F — Hockey Central (@HockeyCentraI) 2. dubna 2019

Obě hokejové ekipy předvedly, že jim osud utkání není lhostejný i přesto, že je brzy čeká letní odpočinek. O vítězství rozhodl obránce Devils Connor Carrick, který překonal Henrika Lundquista necelých pět minut před koncem. Ďáblové ještě v závěru utkání pečetili výhru 4:2 gólem do prázdné brány.

„Tenhle zápas byl hodně vyhrocený, to je pravda, ale to je taky důvod, proč tuhle hru hrajeme," vrátil se k průběhu utkání gólman domácích Mackanzie Blackwood. „Chtěli jsme to tady doma dobře zakončit a z posledního domácího střetnutí odcházet tou správnou nohou," připomněl brankář, že v letošní sezoně to bylo jejich poslední představení před domácím publikem.