Blashill bude v NHL pokračovat na střídačce hokejistů Detroitu

Blashill převzal Detroit v létě 2015 po uznávaném Mikeu Babcockovi, jenž zamířil po deseti sezonách na střídačce Red Wings do Toronta. Hned v prvním ročníku, který byl také jeho premiérový na pozici hlavního kouče týmu NHL, dovedl mužstvo do play off, užil si tam ale kvůli porážce 1:4 na zápasy s Tampou Bay jen jednu sérii.

Celkem Blashill odkoučoval u Red Wings v základní části 325 utkání, což ho řadí na šestou příčku klubové historie, z toho jich tým 135 vyhrál. V této sezoně Detroit zaznamenal z dosud odehraných 79 utkání 31 vítězství a za poslední postupovou příčkou nyní zaostává o propastných 21 bodů, přestože uplynulých pět zápasů vyhrál.

"Jeff odvedl fantastickou práci při přestavbě našeho klubu a při rozvíjení mladých talentovaných hráčů. Naši mladíci udělali velký pokrok a hrají důležité minuty v klíčových momentech. Stavíme mužstvo pro budoucnost a i Jeff samotný získal cenné zkušenosti. Věříme, že on je pro nás tím nejlepším trenérem, který pomůže proměnit talentované mladíky v důležité hráče NHL," uvedl generální manažer Ken Holland.