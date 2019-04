Vychytal Toronto a má 100 výher v NHL. Čaroděj Mrázek táhne Hurricanes do play off

Skvělý Mrázkův večer! Český brankář se výrazným způsobem podílel na úterním vítězství hokejistů Caroliny Hurricanes na ledě Toronta Maple Leafs. Mrázek kryl 23 střel a svůj tým několikrát podržel parádními zákroky v důležitých momentech duelu. Po zásluze byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Carolina zvítězila 4:1 a pro Mrázka triumf znamenal zároveň 100. výhru v kariéře NHL. Bude Hurikánům Mrázkova forma stačit k postupu do play off?

Petr Mrázek byl ústřední postavou Caroliny v jejich cestě za důležitým vítězstvím na ledě Maple Leafs. Za zmínku stojí několik zásadních momentů českého reprezentanta. Ve druhé třetině bleskurychlým přesunem zlikvidoval obrovskou šanci Austona Matthewse, nedlouho poté za stavu 2:0 český gólman vychytal i Johna Tavarese a nechybělo mnoho a dosáhl i na jeho dorážku, k radosti domácích ale miláček místního publika síť za Mrázkovými zády přeci jen rozvlnil. Jenže to bylo naposledy.

V závěrečném dějství český chasník znovu vytáhl zázračný zákrok. Za stavu 2:1 ve veledůležitém momentu vychytal tváří v tvář Williama Nylandera hbitým semaforem. Hurricanes dvěma trefami v závěrečném dějství dokráčeli k vítězství 4:1 a připsali si potřebné dva body v souboji na dálku o divokou kartu s Columbusem, který prohrál 2:6 s Bostonem, a Montrealem, který porazil Tampu 4:2.

Jeho spoluhráči i kouč měli pro Mrázka po utkání jen slova chvály. „Byl to skvělý zápas. V důležitých chvílích nám to tam spadlo a také jsme měli štěstí, ale hlavně Petr chytal skvěle," řekl zámořským novinářům střelec dvou branek Dougie Hamilton. „Ovšem to, že skvěle chytá, pro nás není nic nového. Myslím si, že jeho výkon byl tím hlavním důvodem, proč jsme dnes vyhráli," uzavřel svou chválu kanadský útočník.

„Na to mi ani nestačí slova. Několikrát jsme propadli a Petr měl asi čtyři nebo pět skvělých zákroků ve třetí třetině," vyjádřil se na adresu českého borce jeho kouč Rod Brind'Amour. „Kdyby padly góly, změnilo by to celou hru. On byl dnes tím rozdílovým hráčem," zahrnul kouč Mrázkův výkon superlativy.

Carolina má jedinečnou šanci nakouknout do bojů o play off po rekordním půstu, který trvá od roku 2009, kdy byla ve vyřazovacích bojích naposledy. Mrázek má z posledních 12 startů 10 výher a pokud mu jeho forma vydrží, Hurikánům by to letos mohlo vyjít. Dvě kola před koncem však svěřence Kanaďana Roda Brind'Amoura čeká ještě tuhý souboj o postup. Na dvě divoké karty se totiž tlačí tři týmy. Carolina má pouze o jeden bod víc než Columbus a Montreal. Hurricanes čeká domácí souboj proti Devils a venkovní zápas s Philadelphií.