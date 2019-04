Nejhorší tým NHL pokazil brankářské legendě jubileum. Proč nehrál český forvard?

Nevyšlo to ani na šestý pokus, ani proti nejhoršímu týmu letošní sezony NHL. Henrik Lundqvist, hvězdný brankář hokejistů New York Rangers, se jubilejní 450. výhry v základní části v kariéře znovu nedočkal a to přesto, že Jezdci hráli ve středu v domácí Madison Square Garden s nejhorším celkem soutěže Ottawou. Nakonec se ale kanadský tým radoval z výhry 4:1. Rangers nastoupili bez českého útočníka Filipa Chytila, který má drobné zranění.