První hvězda zápasu! Postup! Český gólman zažil fantastický večer

Nádherný večer! Fantazie! Český hokejový brankář Petr Mrázek vychytal výhru Caroliny doma proti New Jersey 3:1, díky které Hurricanes poprvé od roku 2009 postoupili do play off. Mrázek si v pokračování NHL připsal 36 úspěšných zákroků a byl za svůj výkon zvolen první hvězdou duelu.