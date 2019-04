Blondýnka dorazila na hokej v hodně netradičních šatech. Fanoušci na ní mohli oči nechat

Výhrou nad Montrealem si už čtvrtým rokem po sobě zajistili triumf v Metropolitní divizi NHL, přesto po úspěšném utkání hokejistů Washingtonu rezonovala sociálními sítěmi jiná událost ze zápasu. Zasloužila se o to jedna z fanynek úřadujících šampionů soutěže, která do Capital One Areny dorazila v hodně netradiční šatech. A snad všichni další diváci na ní mohli oči nechat.