Mrázkův týden divů. Jak český brankář poponesl Carolinu do play off

Carolina v té době po slibném startu začala prohrávat a zdálo se, že mladý tým Hurricanes potřebuje ještě čas, aby se všechny změny, které v klubu proběhly (nový majitel i kouč), začaly víc projevovat na ledě.

V partě z Raleighu je ale větší kvalita, než si její soupeři připouštěli, a Carolina ve čtvrtek bouřlivě slavila postup do bojů o Stanley Cup po dlouhých deseti letech. „Je to super pocit vrátit Carolinu do play off," jásal i Mrázek, který v rozhodující fázi základní části odváděl vynikající práci. Jeho radost po boji s New Jersey je hitem internetu.

"We're gonna enjoy it, but we're not done!" pic.twitter.com/PNjnROUWGN — x - Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 5. dubna 2019

Od února nastoupil k 17 utkáním, vychytal z nich pro Hurricanes 13 výher a zastínil tak svého konkurenta mezi tyčemi Curtise McElhinneyho, jenž naopak Carolině hodně pomohl v době Mrázkova zranění a na přelomu roku.

„Chtěl bych pochválit všechny kluky, fanoušky, lidi, co se o nás starali celý rok v kabině. Bez jejich pomoci bychom v play off nebyli. Ale tím to pro nás nekončí, my budeme bojovat až do konce," slíbil Mrázek.

Na Hurricanes v tuto chvíli jako soupeř pro první kolo play off vychází obhájce Stanley Cupu z Washingtonu. Před Carolinu se ale může posunout ještě Columbus, v tom případě by hrála s Tampou. Ovšem Hurricanes také ještě mohou ze třetího místa Metropolitní divize vyšoupnout Pittsburgh a v tom případě by šli na Islanders. O dvojicích pro vyřazovací část se tak definitivně rozhodne až v sobotu, v poslední den základní části.

Mrázkova sedmidenní vizitka 3 zápasy 3 výhry 4 inkasované góly průměr 1,34 branky na zápas úspěšnost zákroků 95,7 procenta

„Strašně jsme se na to play off nadřeli, ale může nás těšit, že jsme si to uhráli sami, bez cizí pomoci," tvrdil Mrázek. Carolinu mezi elitu definitivně postrčila výhra 3:1 nad New Jersey i porážka Montrealu ve Washingtonu.

„Říká se, že ten poslední krok je nejtěžší, s Devils se nám navíc moc nedařilo, minulé dva zápasy jsme prohráli, ale naštěstí to dopadlo výborně. I když začátek se nám nepovedl a dostali jsme rychlý gól," glosoval 27letý gólman Greenovu ukrytou střelu, kdy mu puk přes clonící hráče úplně zmizel z dohledu.

„Kluci ale rychle zareagovali a od druhé třetiny jsme to otočili," usmíval se Mrázek, který poslední měsíc chytal jako kandidát na Vezina Trophy. Za uplynulých 30 dnů měl průměr 1,66 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 94 a půl procenta.

Už v minulém utkání v Torontu si zkušeně počíhal na Matthewsovo obkroužení branky, Nylanderovou ránu schoval do lapačky.

.@PMrazek34 did his thing last night in Toronto 💪 pic.twitter.com/DyDPr7f8Q4 — x - Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 3. dubna 2019

Také proti Devils ve zlomových chvílích konal: betonem stopnul šanci Hischiera.

V závěrečné minutě utkání už se zdálo, že základy PNC Arena vibrují. Fanoušci připravili svým hrdinům obří ovace.

Z výše popisovaného tak vyplývá jediné: Carolina odstartuje play off s Mrázkem v brance. A po sezoně si vedení klubu sedne se zástupci českého brankáře, aby vyjednávali o nové smlouvě.

„Play off je super pro tento klub i nového majitele. Ale já se chci pořádně soustředit na další zápasy a uvidíme, jak se pak všechno vyvine," oznámil Mrázek.