Nejlepší debut za 76 let. Hokejista Montrealu si ve své premiéře v NHL připsal hattrick a rozhodl nájezdy

Byl to poslední zápas pro Canadiens v letošní sezoně. Pro něj to byl první zápas kariéry v NHL. A dvacetiletý Američan Ryan Poehling na něj jen tak nezapomene! Během svého oslňujícího debutu si totiž v sobotním duelu proti Torontu připsal hattrick. To se žádnému nováčkovi v dresu Montrealu nepovedlo od roku 1943. Utkání za stavu 5:5 dospělo až do samostatných nájezdů a v nich o vítězství Canadiens nerozhodl nikdo jiný než hrdina večera Poehling.

Tohle byl jeho večer. To, co se totiž o víkendu v Bell Center před domácím publikem povedlo nováčkovi Poehlingovi, se žádnému hokejistovi v dresu Canadiens nepovedlo šestasedmdesát let. Tím posledním, kdo dokázal podobný kousek jako Poehling, byl v roce 1943 Alex Smart.

Tři trefy na tři střely, přesně tolik pokusů rodák z Minnesoty potřeboval na to, aby se zapsal do historie slavného kanadského klubu. Své tři góly si Poehling rozložil do tří třetin derby s Maple Leafs. Když v čase 17:29 v posledním dějství poslal utkání do prodloužení, diváci byli u vytržení. „Nemohu tomu uvěřit, je to jako sen. Jsem naprosto šokovaný tím, co se stalo," okomentoval svůj výkon v pozápasovém rozhovoru s americkými novináři.

Aby toho nebylo málo, tak mládežnický reprezentant USA rozhodl o vítězství Canadiens v samostatných nájezdech a před zraky rodičů a svých tří bratrů na tribuně si dobruslil pro mohutný aplaus a pro ocenění první hvězdy duelu. „My na lavičce jsme si to všichni hrozně užívali, kdo by nechtěl vidět mladého kluka, jak vlítne do NHL tímto způsobem," řekl o něm jeho parťák z útoku Andrew Shaw. „Hrál skvěle, chodil do soubojů, byl tvrdý a zasloužil si to. Bude to skvělý hráč," pokračoval ve slovech chvály.

Hokejisté Montrealu v závěru sezony nedotáhli ke zdárnému cíli svou spanilou jízdu za divokou kartou, která jim utekla o dva body, a letošní sezona pro ně tak nadobro skončila. Jednička draftu z roku 2017 Poehling tak alespoň fanouškům Canadiens dal naději pro příští hokejové časy, když si svým výkonem jednoznačně řekl o zařazení do kádru pro nadcházející ročník.