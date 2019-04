Boje o Stanley Cup začaly senzační porážkou suveréna NHL. Hertl se trefil, bodovali i další Češi

V hokejové NHL začaly boje o Stanley Cup a hned na úvod se zrodilo překvapení, když suverén základní části Tampa Bay prohrála s Columbusem 3:4, přestože měla už tříbrankový náskok. Asistenci si v dresu poražených připsal Jan Rutta. Tomáš Hertl gólem do prázdné brány pečetil výhru San Jose nad Vegas 5:2, na vítězství se podílel i jednou asistencí. Bod za přihrávku zaznamenal také Dominik Simon, jehož Pittsburgh podlehl v prodloužení New Yorku Islanders 3:4.

Zklamaný kapitán Tampy Bay Lightning Steven Stamkos (91) před slavícími hráči Columbusu po úvodním duelu play off.

Tampa v základní části všechny válcovala brutální ofenzivní silou a v podobném duchu vlétla i do úvodního duelu vyřazovacích bojů, když za necelých osmnáct minut vedla nad Columbusem už 3:0. Na třetí trefě domácích se podílel obránce Jan Rutta. Poslal puk na střelu Michailu Sergačjovovi, jehož ránu tečoval do brány Yanni Gourde.

Hosté přežili další útočné choutky soupeře především díky gólmanovi Sergeji Bobrovskému a v polovině zápasu pak Nick Foligno po úniku nastartoval neuvěřitelný obrat, který Columbus, dokonal třemi góly ve třetí třetině.

Josh Anderson skóroval dokonce v oslabení a necelých pět minut před koncem rozhodl naopak v početní převaze Seth Jones.

Na úvodní trefě Pittsburghu v letošním play off měl velký podíl Dominik Simon, který s pukem prokličkoval od vlastní modré čáry do útočného pásma, kde si ho převzal Phil Kessel a srovnal proti Islanders na 1:1. Vyrovnaný duel nakonec dospěl za stavu 3:3 do prodloužení, v němž po rychlém úniku a parádní zasekávačce vystřelil výhru Josh Bailey.

V dresu Winnipegu se v pravý čas probudil kanonýr Patrik Laine, když poslal v první třetině Jets do vedení nad St. Louise. Byl to pro něj první gól v sedmi zápasech a teprve druhý v posledních dvaceti utkáních. Hosté ale v závěrečné třetině zápas otočili po brankách Davida Perrona a Tylera Bozaka.

Doma začal porážkou také Nashville, byť po úvodní třetině zásluhou Romana Josiho vedl. Obrat ve prospěch Dallasu zařídil především dvěma góly Miro Heiskanen.