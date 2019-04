Pastrnák s Krejčím počítají na úvod bojů o Stanley Cup porážku, Mrázek obhájce titulu nezastavil

Obhájci titulu hokejisté Washingtonu vstoupili do bojů o Stanley Cup výhrou nad Carolinou 4:2, když o svém vítězství rozhodli především díky výborné první třetině. Nedařilo se naopak Bostonu, který v sestavě s Davidem Pastrňákem a Davidem Krejčím na úvod podlehl doma Torontu 1:4. Calgary s Davidem Rittichem na střídačce si v úvodním utkání série poradilo s Coloradem hladce 4:0.

Lepší vstup do utkání si hokejisté Capitals nemohli. Petra Mrázka v brance Caroliny překonali v první třetině hned třikrát.

První zásah přišel v 10. minutě, kdy po samostatné akci prostřelil českého gólmana střelou zápěstím Nicklas Bäckström, další úder přišel o tři minuty později opět od jednatřicetiletého švédského útočníka, když využil parádní křížnou přihrávku Kuzněcova. Mizernou úvodní třetinu z pohledu Hurikánů uzavřel v 19. minutě Ovečkin, který se prosadil dorážkou z brankoviště.

Petr Mrázek měl především v první třetině plné ruce práce

Geoff Burke, Reuters

Zapomenout na mizerný úvod se hosté pokusili ve druhé třetině. A dařilo se jim to. Postaral se o to teprve devatenáctiletý ruský útočník Andrej Svečkinov, který v 26. minutě po skvělé individuální akci od pravého mantinelu překonal Holtbyho, aby o dvě minuty a devatenáct sekund později snížil po přesné ráně z voleje na jednobrankový rozdíl.

Více však už hosté nestihli. Při závěrečné power play pečetil zisk prvního bodu a vedení v sérii gólem do prázdné branky dánský forvard Lars Eller.

VIDEO: Sestřih zápasu Washington - Carolina

Výborný úvod Bostonu nestačil

Hokejistům Bostonu se vstup do utkání proti Torontu povedl, když zakončil krásnou přesilovkovou kombinaci domácích střelou do odkryté branky Patrice Bergeron. Tím však střelecká produktivita Bruins v zápase skončila. Hosté ještě do konce první třetiny stihli díky Mitchellu Marnerovi vyrovnat.

David Krejčí se v úvodním utkání série proti Torontu neprosadil

Bob Dechiara, Reuters

Vítěznou branku si připsal v 23. minutě z trestného střílení opět kanadský mladík, když nedal Raskovi žádnou šanci. Hosté šli po druhé třetině do šaten s dvoubrankovým náskokem, o který se v 39. minutě postaral William Nylander.

Domácí se již na odpověď nezmohli, při power play inkasovali z Tavaresovy hole čtvrtý gól a v sérii prohrávají 0:1.

VIDEO: Sestřih zápasu Boston - Toronto

Calgary začalo výhrou

S Davidem Rittichem jen na střídačce vstoupili hokejisté Calgary do série s Coloradem. Českého gólmana nahradil v brankovišti Mike Smith a vedl si výborně.

Na první branku si fanoušci museli počkat až do 35. minuty, kdy se po krásné individuální akci prosadil bekhendovou střelou Andrew Mangiapane. Ještě veseleji bylo pro Frolíka a spol. o čtyři minuty později, kdy Matthew Tkachuk zvýšil z přesilové hry na dvoubrankový rozdíl.

Philipp Grubauer v brance Colorada měl plné ruce práce

Sergei Belski, Reuters

Jakékoliv myšlenky na možné zdramatizování duelu vzal Coloradu v 58 Mikael Backlund, který z přesilové hry zvýšil na tříbrankový rozdíl. Čtvrtou branku přidal o čtrnáct sekund později v power play opět Tkachuk a uzavřel gólový účet na 4:0.