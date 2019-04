Zákeřný zákrok na českého útočníka v NHL? Sotva jsem se ho dotkl, hájí se hvězdný Kanaďan

Dostal nečekanou ránu do hlavy a nekontrolovaně se zřítil k ledu. Český hokejista týmu Vegas Golden Knights Tomáš Nosek inkasoval ve třetím duelu úvodního kola play off NHL nevybíravý úder od hvězdy San Jose Joea Thorntona, který rodáka z Pardubic po odehrání kotouče složil levou rukou.

Útočník Sharks dostal za svůj výpad v závěru druhé třetiny dvouminutový trest, ale očekává se, že incident ještě posoudí Oddělení bezpečnosti hráčů (NHL Department of Player Safety) a Throntona nejspíš stihne další sankce.

„Určitě se na to podívají. O tom není pochyb. Tady šlo o jasný zákrok vysoko na hlavu. Posoudí to a uvidíme, co se stane," je si jistý kouč Vegas Gerard Gallant.

Joe Thornton will probably miss a game for this hit. Just not smart hockey #SJSharks pic.twitter.com/1POWjMCj0h — Sharks Central (@SJSharksNHL) 15. dubna 2019

Otřesený Nosek se ze zákroku rychle oklepal a po svých odjel na střídačku. Následně se znovu zapojil do zápasu, který jeho tým vyhrál 6:3 a otočil tak průběh série na 2:1.

Thornton se po utkání hájil s tím, že šlo o nezaviněný střet.

„Upřímně jsem si myslel, že jsem se ho sotva dotkl. Jel zpátky, šlo o běžnou hru. Myslím si, že můj syn mě takhle trefí šestkrát denně. Šlo o to, že on sám (Nosek) se dostal do divné pozice, to je celé," mávl rukou nad zákrokem hvězdný vousáč ze San Jose.

Pokud Thornton dostane pokutu nebo zápasový distanc, půjde už o jeho druhý disciplinární trest proti Vegas v této sezoně. Na konci března dostal pokutu 2500 dolarů za úder vysokou holí proti útočníkovi Golden Knights Ryanu Reavesovi.