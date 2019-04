Jedna střela za třetinu? To jsem v NHL asi nezažil, směje se český hrdina

Parádní, neuvěřitelné, neskutečné. Český brankář Petr Mrázek si po domácí výhře nad Washingtonem 5:0 v utkání 1. kola play off NHL užíval. Čisté konto mu udělalo radost, hlavně se ale těšil z vítězství Hurricanes. „Atmosféra, která byla v naší vyprodané hale, byla úžasná. Nejlepší, co jsem kdy zažil," smál se gólman, který zneškodnil všech osmnáct střeleckých pokusů Capitals.

Právě díky fanouškům prý Carolina domácí duel zvládla bez problémů. „Bylo to docela lehké. Třeba ve druhé třetině na mě šla jedna střela, to je asi poprvé, co se mi něco podobného stalo," vykládal ostravský rodák. V duelech play off si připsal čtvrtou nulu. „Jsem za ni rád, ale důležitější je výhra," dodal.

V pekle, které fanoušci při utkání rozpoutali, favorit z Washingtonu herně zklamal. „Těžko se popisuje, co se v hale dělo. Bylo vyprodáno, bylo to něco neskutečného," doplnil Mrázek, jehož tým prohrává v sérii 1:2 na zápasy.