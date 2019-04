Senzace dokonána, suverén základní části končí s ostudou! Stejně dopadl i Pittsburgh. Sharks schytali debakl

Obrovská senzace a šok! Přesně tak dopadla série mezi suverénním vítězem základní části Tampou Bay a Columbusem. Blue Jackets ovládli i čtvrtý vzájemný zápas 1. kola play off NHL, navíc jasně 7:3 a slaví překvapivý postup. Sezona skončila i pro hokejisty Pittsburghu, kteří stejným poměrem 0:4 na zápasy nestačili na New York Islanders. Dařilo se Winnipegu, který po prodloužení zdolal St. Louis 2:1 a srovnal stav série na 2:2. Vítězství 5:0 nad San Jose slaví i Vegas Golden Knights, které vede v sérii již 3:1.

Do zápasu o vše z pohledu Lightnings vstoupili hosté mizerně. Už ve čtvrté minutě prohrávali po brankách Texiera z přesilové hry a Duboise 0:2. Do konce úvodní dvacetiminutovky dal Bleskům naději Stamkos, který v 9. minutě snížil na 1:2.

Trápící se hvězda základní části Nikita Kučerov se v první třetině zapsal do statistik jen dvouminutovým trestem za podražení.

Hokejisté Columubusu si poradili s Tampou ve čtyřech zápasech

Jay LaPrete, ČTK/AP

Když ve 27. minutě poslal Blue Jackets opět do dvoubrankového vedení Jones, zdálo se, že osud obrovského favorita je definitivně sečten. Tampa však zápas nezabalila, do konce třetiny stihla díky brankám Paquetteho, kterému přihrával Jan Rutta, a Pointa srovnat na 3:3. Během necelé minuty ale opět inkasovali a po druhé třetině tak opět vedl Columbus.

Hosté se ve třetí části hnali za vyrovnáním, výborně chytající Sergej Bobrovskij však žádné další drama nepřipustil. Definitivní tečku za mizernou sérií Blesků udělal střelou do prázdné branky při power play v 59. minutě Panarin. Tampa i poté pokračovala ve hře bez brankáře a zaplatila za to dalšími dvěma góly v podání Texiera a Ducheneho.

Tampa Bay nevyhrála v sérii ani jeden zápas a končí

Jay LaPrete, ČTK/AP

Suverén základní části a jeden z největších favoritů na zisk Stanleyova poháru tak prohrál 3:7, celou sérii pak ostudně 0:4 a sezona pro něj skončila.

Columbus se tak stal prvním týmem v historii, který vyřadil vítěze Prezidentského poháru v úvodním kole v nejkratší možné době. Postup navíc slaví poprvé v historii. V dalším kole Blue Jackets změří síly s lepším z dvojice Boston - Toronto, kde zatím vedou 2:1 na zápasy Maple Leafs.

VIDEO: Sestřih zápasu Columbus - Tampa

Sezona končí i pro Pittsburgh

S jasným cílem minimálně zdramatizovat sérii vstoupili hokejisté Pittsburghu do čtvrtého zápasu série s New York Islanders.

A začali výborně. Už po 35 sekundách poslal Tučňáky do vedení Guentzel. Hosté však ještě do konce úvodní třetiny skóre otočili. O minutu a půl později vyrovnal Eberle, skóre na stranu Ostrovanů pak strhl v 19. minutě Nelson.

Hokejisté Islanders vyhráli i čtvrtý zápas série s Pittsburghem

Charles Leclaire, Reuters

Marně se ve druhé části hnali domácí za vyrovnáním, výborně chytajícího Lehnera překonat nedokázali. Radost aspoň z jednoho vítězství Pittsburghu hokejisté Islanders zatrhli 38 sekund před koncem, kdy gólem do prázdné branky rozhodl o hladkém postupu 4:0 na zápasy Bailey.

Islanders se tak mohou těšit na lepšího z dvojice Washington - Carolina. Blíže postupu jsou obhájci titulu, kteří vedou v sérii 2:1 na zápasy.

VIDEO: Sestřih zápasu Pittsburgh - Islanders

Winnipeg vydřel výhru a srovnal sérii

Opatrný zápas s důrazem na obranu ovládl úvodní dvě třetiny čtvrtého zápasu mezi St. Louis a Winnipegem. Fanoušci si na úvodní branku museli počkat až do třetí třetiny, kdy se po 35 sekundách trefil v početní převaze Tarasenko.

Z vedení se však domácí radovali jen šest minut, když se o vyrovnání postaral Scheifele. Do konce šedesáté minuty již branka nepadla, o osudu zápasu tak muselo rozhodnout prodloužení. V něm o vítězství hostů rozhodl Kyle Connor a vyrovnal stav série na 2:2.

VIDEO: Sestřih zápasu St. Louis - Winnipeg

Vegas jasně přejeli Hertlovo San Jose

To, že jejich loňská účast ve finálových bojích o Stanley Cup nebyla náhodná, ukazují hokejisté Vegas Golden Knights i v sérii se San Jose. Po úvodní prohře vyhráli tři zápasy v řadě, v dnešním duelu porazili Žraloky 3:0 a dostali se do vedení 3:1 na utkání.

Rytíři vstoupili do čtvrtého střetu výborně, když už po 71 sekundách vedli díky brance Paciorettyho 1:0. Do konce úvodní třetiny navýšil náskok domácích Theodore. Žraloci v sestavě s Tomášem Hertlem a Lukášem Radilem marně bušili do obrany Vegas, výborně chytajícího Fleuryho překonat nedokázali.

Naopak museli překousnout třetí úder, o který se v 33. minutě postaral opět domácí Max Pacioretty. Myšlenky na možný obrat vzala hostům 47. minuta, kdy na čtyřbrankový rozdíl zvýšil Alex Tuch. Deprimovaného Žraloky dorazil pátým gólem Marchessault a Vegas vedou v sérii 3:1.

VIDEO: Sestřih zápasu Vegas Golden Knights - San Jose