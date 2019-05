Pastrňák s Krejčím znají svého soupeře. O Stanley Cup si zahraje St. Louis s Bostonem

Domácí začali roli favorita proti oslabenému soupeři, za který nenastoupil ani zraněný Tomáš Hertl, plnit již od úvodních minut. Bylo odehraných pouhých 92 sekund, když se z pravého kruhu trefil rychlou střelou zápěstím Perron.

Do konce úvodní části zvýšil na dvoubrankový rozdíl Tarasenko, který přesnou střelou do pravého horního rohu podruhé překonal bezmocného Jonese v brance Sharks.

VIDEO: Sestřih zápasu St.Louis - San Jose

Naděje hostů brzy zhasla

Naději přinesla hostům 27. minuta. Po parádním pasu Donskoje nedal Binningtonovi šanci Gambrell. Šance na zvrat však netrvala dlouho. Vítěznou branku si domácí připravili na 33. minutu. V přesilové hře se dorážkou prosadil Schenn a zvýšil už na 3:1.

Definitivní jistotu dala hostům 44. minuta. Po parádní akci trojice O´Reilly - Perron - Bozak zakončoval třetí jmenovaný do prázdné branky. Pátý gól pak dvě minuty pět sekund před koncem přidal do prázdné branky Barbašev a St. Louis tak mohli začít slavit postup do finále Stanley Cupu.