Finále je tu. Čeští Davidové jdou do poslední bitvy o Stanley Cup

Jsou jen čtyři výhry od toho, aby se v létě mohli doma chlubit Stanley Cupem. Zbývá poslední soupeř. David Krejčí a David Pastrňák v noci na úterý vtrhnou v dresech Bostonu do finálové série play off NHL proti St. Louis.

Jméno nyní třiatřicetiletého Krejčího je na nejslavnější hokejové trofeji planety už od června 2011, kdy bylo Pastrňákovi čerstvě patnáct... Starší z Čechů z Bruins ale zažil i finále před šesti lety a trpké pocity z porážky.

„Když už člověk ví, co takové zápasy obnáší, tak si přeje, aby je mohl znovu prožívat i s kluky ze současného týmu. Před osmi lety po sedmém zápase ve Vancouveru bylo všechno jako v pohádce. Vždycky jsou nejlepší chvíle bezprostředně po výhře. Vychutnávali jsme si to," vyprávěl Krejčí, který tehdy i o dva roky později byl nejproduktivnějším hráčem play off.

Ve finále 2013 však Chicago předvedlo v Bostonu zdrcující zvrat během sedmnácti vteřin v závěru šestého zápasu, a následně slavilo zisk Stanley Cupu přímo na ledě TD Garden.

„Dostali jsme tam dva slepené góly. A už jsem si pak připadal, že jsme hráli s těžkými vestami na zádech. Nešlo to. Hrozný, hrozný pocit," vybavil si Krejčí.

Český útočník David Krejčí slaví. Právě jeho trefa poslala hokejisty Bostonu do finále Východní konference play off NHL.

Jay LaPrete, ČTK/AP

Nedvěd tipoval Boston

Letošní tažení týmu z Massachusetts věštil už na podzim třeba generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd, který se do Bostonu přijel v rámci inspekce podívat na duel Bruins s Philadelphií. „Ti půjdou daleko, nedivil bych se, kdyby to zválcovali celé," říkal prorocky Nedvěd.

I když Bruins během sezony zažili i složité chvilky, v play off své výkony zlepšují každým kolem, v konferenčním finále nepustili Carolinu vůbec do hry a po jednoznačném postupu měli už od 16. května volno.

Broke into the NHL in 1997.



Joined the @nhlbruins in 2006.



Won the #StanleyCup in 2011.



Not. Done. Yet. pic.twitter.com/gQZEVb9OAS — #StanleyCup on NBC (@NHLonNBCSports) 25. května 2019

Vykolejit by je mohlo už jen St. Louis, tedy tým, jenž byl 1. ledna v tabulce základní části tím absolutně nejhorším z celé NHL. V klubu panovala nervózní atmosféra, hráči se rvali na tréninku... Generální manažer Blues Doug Armstrong odmítl všechny nabídky na případné hráčské výměny a z farmy v San Antoniu pouze povolal do akce 25letého gólmana Jordana Binningtona, jenž do té doby odchytal v NHL jediný zápas.

Dosud přehlížený outsider vstoupil do brankoviště St. Louis a skoro zázračně se proměnily výsledky Blues. Binnington ze 32 startů vychytal 24 výher a dalších 12 přidal v play off. „Není to zase tak dávno, co jsem si myslel, že mě v St. Louis úplně odepsali a nemám tady absolutně žádnou budoucnost," řekl brankář, který je nyní jedním z největších kandidátů na zisk Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off.

A comeback for the ages.



Will the @StLouisBlues seal the deal in the #StanleyCup Final? pic.twitter.com/wyYU5NQxMh — #StanleyCup on NBC (@NHLonNBCSports) 25. května 2019

V sezoně 2017-18 pro něj Blues dokonce neměli místo ani v AHL a zapůjčili ho do Providence, což je farma... Bostonu. Binnington by se tak nyní svérázně mohl odvděčit klubu, který v něm znovu zažehl touhu něco dokázat.

Mrázek přeje Čechům, ale věří St. Louis

„V Providence jsem získal zkušenosti, které doteď využívám," netají se trumfové eso St. Louis, které v sérii favorizuje třeba i gólman Caroliny Petr Mrázek.

„Pohár bych moc přál Pastovi s Krejčou, ale Blues to hrají strašně dobře z obrany a mají Binningtona, který se neskutečně rozchytal. Podle mě vyhrají 4:2 na zápasy," tvrdí brankář Hurricanes.

Hokejisté Bostonu Patrice Bergeron (37, David Pastrňák (88) a Charlie McAvoy (73) se radují z gólu proti Carolině ve čtvrtém semifinále play off NHL.

James Guillory, Reuters

St. Louis ale v Západní konferenci zatím nečelilo takové palebné síle, jakou reprezentují borci Bostonu. „Každý zápas zazáří někdo jiný, v tom je naše síla," říká Pastrňák, jenž s Marchandem a Bergeronem tvoří nejobávanější trio Bruins.

Nenápadným tahounem týmové ofenzívy je však i Krejčí. Poslední tréninky sice vynechal kvůli zvýšené teplotě, ale pondělí ve 20 h místního času by měl být nachystaný na své třetí finále Stanley Cupu v kariéře.