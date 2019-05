Jágrův slalom, Sýkorovy nápřahy. K finále Stanley Cupu patřily i české góly. Tady je 5 nejlepších

V noci na úterý už to konečně začne. Poslední série sezony NHL rozhodne o vítězi Stanley Cupu, ke kterému mají stejně blízko hráči Bostonu a St. Louis. Davidové Krejčí a Pastrňák mají v dresu Bruins možnost rozmnožit seznam českých šampionů, ale také slušnou šanci rozšířit galerii slavných českých gólů ve finálové sérii zámořského play off. Tady je výběr těch nejproslulejších.

26. května 1992

Jaromír Jágr vyrovnával v prvním duelu s Chicagem na 4:4, Pittsburgh nakonec vyhrál 5:4

Možná nejslavnější branka celé Jágrovy kariéry padla, když mu bylo teprve dvacet. „Asi nejhezčí gól, jaký jsem kdy viděl," žasla i pittsburská ikona Mario Lemieux.

Pittsburgh doma prohrával s Blackhawks 0:3 a 1:4, dlouhovlasý mládenec ale pět minut před koncem předvedl sólo, na jaké se nezapomíná.

„Vyrazil na mě Sutter a mně nezbývalo, než mu prohodit puk mezi nohama. Špičkou hokejky se mi podařilo ho zachytit a ještě udělat kličku Frantovi Kučerovi do bekhendu. Dostal jsem se před Belfoura a vystřelil," popisoval jedinečné momenty Jágr ve své biografii.

Penguins nakonec celou sérii ovládli ve čtyřech zápasech.

15. května 1990

Petr Klíma rozhodl v čase 115:13 o výhře Edmontonu 3:2 v prvním zápase s Bostonem

Po emigraci v roce 1985 hrál Petr Klíma skoro pět let za Detroit, kde svůj mimořádný talent rozmělňoval i nedůslednou životosprávou a nejrůznějšími eskapádámi s vyhlášeným bitkařem Bobem Probertem.

Po trejdu do Edmontonu, který se vzpamatovával z odchodu Waynea Gretzkyho do Los Angeles, pomohl ale Oilers v pravý čas. V play off 1990 zaznamenal pět branek, tu nejslavnější ve finále do sítě bostonského Andyho Mooga.

V inkriminovaném duelu v prodloužení Klíma dlouho nehrál, než mu kouč John Muckler konečně poklepal na rameno a řekl, aby s tím nerozhodným stavem něco udělal. Klíma ho poslechl po přihrávce Jariho Kurriho.

„Hráli jsme strašně dlouho a já to pak ve třetím overtimu rozhodl. Zajímavé je, že mě později málem překonal Igor Larionov. Hrál s Detroitem finále proti Carolině a trefil se v době, kdy do mého rekordu zbývalo 26 vteřin," řekl Klíma, který stále drží primát střelce rozhodujícího gólu v nejdelším finálovém zápase Stanley Cupu.

19. června 2006

Obránce Caroliny František Kaberle vypálil ve 25. minutě do sítě Edmontonu a vstřelil vítězný gól sedmého zápasu

Pětinásobný mistr světa prožil nejslastnější momenty zámořské kariéry na jaře 2006. Na trestné lavici tehdy seděl jeho reprezentační spoluhráč Jaroslav Špaček v dresu Edmontonu.

„Dostal jsem puk na brusle od Coryho Stillmana, takže jsem se díval dolů a soustředil se, abych do puku hlavně pořádně praštil. Seběhlo se to strašně rychle. Ani jsem neviděl, že to do brány prošlo s tečí obránce. Až když hala řvala, tak mi to došlo," líčil pro Sport.cz Kaberle.

„Se Špágrem jsme prohodili pár vět po zápase, ale on i další čeští kluci Dvořka s Hemákem z toho byli dost špatní," dodal český hrdina rozhodujícího duelu.

2. června 2008

Petr Sýkora gólem ve třetím prodloužení pátého utkání zažehl pittsburskou naději v sérii s Detroitem

Do Detroitu odjeli Penguins za stavu 1:3 na zápasy, ale oslavy v Joe Louis Areně soupeřům překazili díky pohotovosti českého střelce.

„V posledních zápasech se mi moc nedařilo. Puky mi odskakovaly a vlastně jsem pořádně nevystřelil na bránu. Je skvělé, že to tam konečně padlo," oddechl si Sýkora, který překonal Chrise Osgooda, jenž dostával přednost před Dominikem Haškem, v čase 109:57.

Otočit celou sérii se ale Pittsburghu nepodařilo....

3. června 2000

Petr Sýkora ještě v dresu New Jersey zaznamenává vítězný gól na 2:1 ve třetím souboji v Dallasu

Řada Petr Sýkora, Jason Arnott, Patrik Eliáš patřila k nejlepším útokům NHL na přelomu tisíciletí a dokazovala to i proti Stars. Za stavu 1:1 na zápasy ukořistili hosté důležitou výhru po mocném Sýkorově nápřahu v přesilovce. Tečovaný puk prošel do branky přes lapačku gólmana Eda Belfoura.

Devils vyhráli Stanley Cup v šesti zápasech, ten poslední ale Sýkora nedokončil, jelikož ho drsným zákrokem poslal do nemocnice obránce Dallasu Derian Hatcher.

Bude se po letošním finále na Krejčího s Pastrňákem vzpomínat podobně jako na střelce z čekého top 5?