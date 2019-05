Pastrňák na úvod Stanley Cupu vyrobil hrubku. Že je na mě tlak? To si nepřipouštím, odmítá

Pastrňák zakončil zápas s bilancí -2. Během necelých 16 minut na ledě stihl vyslat čtyři střely na bránu a rozdat dva hity.

Svůj nejslabší moment si vybral na začátku druhé třetiny těsně před druhým inkasovaným gólem, který soupeři takřka daroval. Zadovkou instinktivně posílal za vlastní bránu puk do míst, kde očekával obránce Zdena Cháru. Slovenský obr ale tentokrát za bránu nesjel. Zaváhání naopak využil Schenn, který volný puk poslal do ideální střelecké pozice skórujícímu Tarasenkovi.

„Nelíbilo se nám, jak se zápas vyvíjí. Vůbec jsme nehráli svoji hru. Druhý inkasovaný gól byl ale pro naše kluky budíček," vracel se k nevydařené části zápasu kouč Bruins Bruce Cassidy, jenž vlažný start svého týmu přičítal poměrně dlouhé pauze od posledního semifinálového duelu.

„Podle mě jsme ale neměli úplně špatný start, na to, že jsme nehráli jedenáct dní. Bohužel se nám nepodařilo dát první gól, ale velký kredit celému našemu týmu, že se podařilo obrátit skóre," těšilo po utkání Pastrňáka.

David Pastrňák se ve velké šanci neprosadil

Winslow Townson, Reuters

Boston ještě v průběhu druhé třetiny zápas srovnal. V pořadí čtvrtou přesilovku využil ke gólu na 2:2 McAvoy. „V přesilovkách jsme měli spousty šancí, bylo to takové momentum pro nás," připouštěla česká hvězda, že hra v početní převaze pomohla domácí tým dostat do tempa.

„Zápas je dlouhý, i dnes jsem se o tom přesvědčil. Jedno střídání je špatný a druhý úplně super. Chce to se soustředit na každé střídání a s každým se zlepšovat," pokračoval.

Z jeho elitní formace se gólově prosadil až v samotném závěru gólem do prázdné brány Marchand. Sám Pastrňák si ale coby člen top útoku žádný zvýšený tlak na sebe ve finále Stanley Cupu nepřipouští: „Tohle si vůbec nepouštím do hlavy. Máme čtyři lajny, které hrajou výborně a každá může dát gól. To předvádíme celé play off, a proto jsme tady."