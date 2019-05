NHL uvažuje o možném rozšíření použití videa

Hokejová NHL zváží možné rozšíření použití videa v zápasech. O jeho případném větším zapojení budou diskutovat zástupci ligy a generální manažeři klubů na červnovém společném zasedání. Komisionář NHL Gary Bettman to řekl před úvodním zápasem finále Stanleyova poháru v Bostonu.

"Je zřejmé, že to, co momentálně děláme, nemusí stačit," řekl Bettman. "Pokud máme rozšířit využití videa, a my tuto možnost budeme zvažovat, musíme najít rovnováhu mezi tím, jak často ho používat a nenarušit přitom plynulost, tempo a vzrušení ze hry," dodal.

V současné době se v NHL může použít videorozhodčí jen k potvrzení platnosti gólů, při možném ofsajdu a k posouzení zákroků na gólmana. Konzultaci s videem mohou doporučit videorozhodčí v centrále v Torontu, vyžádat si ji mohou sudí na ledě nebo trenéři.

Diskusi vyvolalo mimo jiné několik sporných situací z letošního play off. San Jose například vyhrálo třetí zápas finále Západní konference se St. Louis v prodloužení poté, co rozhodčí přehlédli před rozhodujícím gólem přihrávku rukou. Sporné bylo například i vyloučení v sedmém zápase série San Jose s Vegas.