Jako za starých časů NHL. Frustrovaný obránce Krug předvedl tvrdý superhit

Rozjel se přes celé kluziště a vlétl do něj jako projektil do terče. Obránce Bostonu Bruins Torey Krug si vyšlápl během třetí třetiny pondělního zápasu finálové série NHL na nováčka v dresu St. Louis Blues Roberta Thomase. Osmadvacetiletý Američan nejprve dostal pořádně naloženo před vlastní brankou. Frustrovaný z předchozího souboje se pak rozjel přes celou hrací plochu a tvrdým hitem poslal svého soupeře k ledu. Bruins zvítězili nad St. Louis poměrem 4:2 a v sérii vedou 1:0 na zápasy.

Běžela polovina třetího dějství, když se za stavu 3:2 pro Medvědy před brankou bostonského Tukky Raska strhl souboj mezi Krugem a Davidem Perronem ze St. Louis. Jednatřicetiletý Kanaďan střízlíkovi Krugovi pořádně naložil. Jejich pošťuchovaná vyústila až ve sražení helmy bostonského obránce.

175 centimetrů vysoký Krug byl vytočený doběla. Rozjel se naplno přes celé hřiště a v obraném pásmu Blues v plné rychlosti narazil do mladíka Roberta Thomase. Ten po tvrdém hitu zůstal chvíli ležet na hrací ploše a nevěřícně přemítal, co se to vlastně před chvílí stalo. O faul se nicméně nejednalo. Zákrok to byl drtivý sice, ale čistý.

Krug, který se přiřítil do třetiny bez helmy a tvrdě srazil soupeře, připomínal zjevení z dávných dob NHL, kdy se hráči proháněli po ledě bez ochranné přilby a nekompromisní srážky byly denním chlebem.

Diváci bouřili a z jejich reakce bylo patrné, že tvrdá hokejová muzika je jim blízká. Svého parťáka po utkání chválili i spoluhráči. Bostonští měli hodně důvodů k radosti. První krok ke Stanley Cupu mají za sebou. Navíc, zdá se, nic neztratili ze své parádní formy. Jejich pondělní vítězství bylo zároveň osmým vyhraným zápasem ve vyřazovacích bojích v řadě. Naposledy prohráli třetí duel ve druhém kole proti Columbusu.

V jejich prospěch hraje po prvním vítězství i statistika. Od roku 1939, kdy NHL přešla na sedmizápasový formát play off, získal Stanley Cup tým, který opanoval první duel finále, v 77,2 % případů.