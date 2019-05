Edmonton povede v NHL trenér Tippett

Kanaďan Dave Tippett bude podle zámořských médií novým koučem hokejistů Edmontonu. Oilers převezme po Kenu Hitchcockovi, který byl propuštěn 7. května. Kanadský klub se slavnou minulostí se podvanácté za posledních 13 sezon od účasti ve finále Stanley Cupu 2006 nedostal do play off.

Sedmapadesátiletý bývalý útočník Tippett má za sebou v nejlepší hokejové lize světa odkoučovaných 14 sezon. V letech 2002 až 2009 vedl Dallas, poté v období let 2009 až 2014 Phoenix, s nímž se stěhoval do Arizony a na střídačce Coyotes byl do roku 2017. Týmy pod jeho vedením osmkrát postoupily do play off a šestkrát neuspěly. V roce 2010 získal Tippett Cenu Jacka Adamse pro nejlepšího trenéra sezony NHL.

Oilers čeká po všech stránkách nová kapitola, neboť 7. května byl vedle Hitchcocka odvolán také dočasný generální manažer Keith Gretzky, bratr hokejové legendy Waynea Gretzkého. Na jeho místo nastoupil Ken Holland, jenž od roku 1997 až do letoška zastával roli generálního manažera Detroitu.