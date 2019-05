Rozpolcený Sobotka. Hrál za oba finalisty, komu přeje Stanley Cup?

Svou zámořskou kariéru nastartoval v Bostonu, čtyři roky prožil v St. Louis. Hokejový centr Vladimír Sobotka zná detailně oba letošní finalisty Stanley Cupu. Při sledování závěrečné série play off si tak útočník Buffala připadá trochu rozpolceně.

Koho tedy máte jako svého favorita?

Je to strašně těžký, ale viděl bych to pořád na Boston.

I kvůli českým krajanům Krejčímu a Pastrňákovi?

Mně by nevadilo, kdyby vyhrálo St. Louis, protože jsem tam hrával ještě nedávno před odchodem do Buffala. Ale určitě bych byl rád, kdyby slavili Češi.

V Bostonu jste strávil tři sezony po svém příchodu do NHL. Co vám nejvíc utkvělo v paměti?

Byl jsem mladej kluk a všechno asi probíhalo, jak mělo. Kapitánem byl už Zdeno Chára a naštěstí tam byl taky Krejča. Anglicky jsem moc neuměl a kluci mi hodně pomohli.

Hned jste pocítil přísný režim v bostonské kabině, jaký tam právě Chára zavedl?

Zdenda je správnej kapitán. Tak jako v Bostonu by to mělo fungovat všude. Já se ale vůbec necítil nepohodlně, pravidla tam už byla nastavená. Všichni na tréninku makali a věděli, co dělají. Díky tomu je ten klub pořád na vysoké úrovni.

V útoku s vámi a Krejčím hrával současný kapitán Winnipegu Blake Wheeler. Měl to mezi Čechy těžké?

On vůbec nenahrával, ten jenom tahal puky, tak jsme ho naučili česky říkat: Nahraj. Ale to bylo spíš jen pro kamery. Česky pak uměl jenom nadávat. Ale zato docela slušně, těch sprostých slov znal dost.

Koho si ještě vybavujete z tehdejšího bostonského kádru?

Už tam tehdy byl i gólman Rask, pak taky přišli Marchand, Bergeron...

Ke komu jste měl nejblíž?

My tam byli nejvíc pohromadě s Krejčou, to je jasný. Zdenda Chára už byl spíš Američan. Já ještě zažil, když jsme se v kabině bavili česky, ale pak se to nějak nastavilo, že v šatně se bude mluvit jen anglicky. Když jsem se pak jazyk naučil trochu víc, tak jsem si konečně povídal i s někým jiným, než jen dokola s Krejčou.

V roce 2010 jste měli v play off s Bostonem solidně našlápnuto. Mrzí vás ještě vyřazení v konferenčním semifinále s Philadelphií, nad kterou jste vedli 3:0 na zápasy?

Je to tak, to mrzí pořád. Ještě v tom rozhodujícím sedmém zápase jsme vedli doma 3:0 a prohráli 3:4. Dá se říct, že jsme to tehdy pěkně posrali...

Vy jste pak ještě natočil propagační videa před bostonským startem sezony v Praze, ale vzápětí jste byl vyměněn do St. Louis. Štvalo vás hodně, že to bylo zrovna před ročníkem, kdy si Bruins sáhli na Stanley Cup?

Strašně. Ale já se bojím, že se mi to letos stane zase... Sice mám jako favorita Boston, ale může se stát, že v sezoně, před kterou jsem odešel do Buffala, to celé vyhraje St. Louis....

Je to pro vás překvapení, jak se Blues rozjeli?

Lidi, se kterými jsem se o St. Louis bavil, mi vždycky říkali, že klub tam mají dobře postavený, jen tomu asi nevelel ten správný člověk (vedení loni po půlce listopadu odvolalo kouče Mikea Yea a nahradilo ho Craigem Berubem - pozn.). Do prosince sice ještě prohrávali, ale pak se to otočilo. Ten mančaft je kvalitní a jsou silní v obraně i v útoku. Teď jim navíc chytá skvěle i gólman.

Story kolem brankáře Binningtona je jedním z nejzajímavějších témat sezóny. V 25 letech bez zkušeností s NHL vytáhl Blues do finále. Vy jste ho v St. Louis zaregistroval?

Právě že vůbec. Pro mě je to taky záhada. Možná jsem ho někdy potkal, ale nevybavuju si to. Nikdy jsem neslyšel, že by o něm v klubu někdo mluvil. Ale v St . Louis byl problém s gólmany. Jakeovi Allenovi to moc nevycházelo, vzali kluka z farmy a jsou ve finále.

Jste teď v kontaktu s někým z Blues?

Hlavně s Tarasenkem a pak s Barbaševem. Já jsem hrával v Rusku, tak jsme měli k sobě blíž...

Barbašev v předchozí sérii se San Jose nepěkně trefil do hlavy Tomáše Hertla, který pak nebyl Sharks v klíčových chvílích k dispozici.

To mě naštval. Ale hlavně jsem čekal, že si toho někdo z rozhodčích všimne. Tak to někdy je, tyhle momenty bývají rozhodující.

Pokud porovnáte fanouškovské tábory obou finalistů, kde je to lepší?

Když jsem přišel do St. Louis, tak tam sice lidi žili hokejem, ale na bostonskou úroveň se dostávali až postupně. Pro mě byl hodně nepříjemný pocit, když jsem hrál poprvé v Bostonu za St. Louis, nějak jsem se s tím ale srovnal. Aréna Blues je taky výborná, teď tam udělali nový vnitřek, sedačky... Atmosféra je krásná.

A město? O St. Louis přece kolují nejrůznější divoké historky...

Policajti nám říkali, že přes most na předměstí určitě nemáme jezdit. Já tam ale jednou zabloudil a nic příjemného to teda nebylo. Projel jsem všechno na červenou, abych byl co nejrychleji zase pryč.