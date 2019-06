Bojovník Chára! Dostal pukem do obličeje, chtěl hrát, lékaři ho však na led nepustili

Patří k největším oporám svého týmu. Nic na tom nemění fakt, že Zdenu Chárovi je již 42 let. I v pokročilém hokejovém věku stála patří k esům Bostonu a ani v boji o Stanleyův pohár proti St. Louis tomu není jinak. O to víc může Bruins mrzet jeho zranění z nočního čtvrtého utkání finálové série, které Blues vyhráli 4:2 a srovnali stav série na 2:2.

Zdeno Chára po úderu pukem do obličeje

Ve čtvrtém finálovém zápase se mohli hokejisté Bostonu na ledě St. Louis propracovat k mečbolu. Nakonec však počítají jen ztráty. Kromě porážky totiž přišli o kapitána Zdena Chápu, jehož další start je krajně nejistý.

Právě slovenský obránce stál u vyrovnávací branky hostů, když jeho ránu dorazil za Binningtonova záda Cyole a srovnal na 1:1.

Hosté však o oporu zadních řad a kapitána přišli ve 24. minutě utkání a byl to hodně nešťastný moment. Střela domácího Schenna se totiž odrazila od Chárovy hole přímo do obličeje slovenské hvězdy. V té době již domácí díky Tarasenkově trefě vedli 2:1.

Dvěstě šest centimetrů vysoký bek Bruins se i přes krvavé a bolestivé zranění v obličeji chtěl na led vrátit. "Lékaři mu ale doporučili, aby nehrál. Měl několik stehů a pravděpodobně podstoupí zákrok u zubaře. Nevím, jestli bude příště hrát," přiblížil trenér Bruins Bruce Cassidy.

Na led za každou cenu

Že by však slovenský dlouhán, který v nejslavnější hokejové soutěži světa kroutí již 21. sezonu, zamířil okamžitě do nemocnice, tak to ani náhodou. Svým spoluhráčům se snažil pomoct aspoň ze střídačky.

„Chtěl se za každou cenu vrátit, aby byl se spoluhráči," ocenil počínání slovenské hvězdy trenér Bostonu. "To, že zůstal na lavičce, dokazuje, jakého lídra v něm máme," doplnil útočník Marcus Johansson.

Zdeno Chara is a sellout. pic.twitter.com/CpLKxppUhg — Ryan Quigley (@RP_Quigs) 4. června 2019

Obrovskému respektu se slovenský dlouhán těší i mezi hráči Blues. "Hrát v tomto věku a tak dobře? Je to neuvěřitelné, čeho všeho dosáhl a jak je stále velmi prospěšný pro svůj tým. Myslím, že ho respektují všichni hráči v profilize," vysekl již dříve Chárovi poklonu autor čtvrté branky Blues Brayden Schenn.

A zdaleka není jediný, kdo na kariéru slovenského beka pěje ódy. "Chára je férový chlap. Dvakrát jsem se s ním během kariéry porval. Jednou mě chytil a pořádně mi ji natáhl. Mohl to klidně udělat ještě jednou, aby mi ukázal, kdo má navrch. Ale neudělal to. Jasně tak potvrdil, že dokáže respektovat soupeře i v tento moment. I v bitkách se chová podle pravidel, proto má všeobecné uznání," uznal soka křídelní útočník z širšího kádru Blues Chris Trorburn.

Páté utkání finálové série se hraje na ledě Bostonu v noci na pátek od 2:00 SELČ. Zda u toho bude Zdeno Chára, zatím jisté není.

VIDEO: Sestřih zápasu St. Louis - Boston