Nastoupí se zlomenou čelistí? Kapitán Bruins Chára nechyběl na dopoledním rozbruslení

Jen pár hodin zbývá do startu pátého zápasu finálové série NHL mezi Bostonem Bruins a St. Louis Blues. Stav je 2:2 na zápasy. Po děsivém zranění z předchozího klání hrozilo, že Medvědi přišli o svého kapitána Zdena Cháru. Vyhlídky nebyly příznivé. „Zlomená čelist,“ hlásili týmoví lékaři. Nyní stoupá šance, že slovenský bojovník zatne zuby a do páté bitvy na ledě TD Garden přece jen nastoupí. Na dopoledním rozbruslení týmu totiž nechyběl.

Bostonský Zdeno Chára (33) poté, co se mu do obličeje odrazila soupeřova střela.

Dvaačtyřicetiletý hokejista odstoupil během čtvrtého střetnutí finálové série poté, co se postavil do střely Braydena Schenna. Puk se nešťastně odrazil od hole přímo do úst slovenského obra. Chára dopadl na led, chytil se za tvář a na hráčových rukách byly patrné stopy krve. Ve třetí třetině se kapitán Bruins objevil na střídačce, do hry ale už nezasáhl a po utkání přišla od týmových lékařů nepříznivá zpráva. „Chára má zlomenou čelist a jeho start je nejistý," zněla oficiální odpověď na otázku týkající se jeho stavu.

Jenže slovenský stožár obrany Bostonu se nevzdává. Jinak si ani nelze vysvětlit skutečnost, že na dnešním dopoledním tréninku před startem páté bitvy se proháněl po ledě. Slovákova tvář byla pochopitelně chráněna celoobličejovým krytem. Z rozbruslení nelze stoprocentně určit, jestli Chára bude k utkání připraven. Záležet tak bude hlavně na něm, jak se bude cítit.

Pátý zápas finálové série mezi Bostonem a St. Louis je na programu v noci z čtvrtka na pátek od dvou hodin středoevropského času. Série se vrací do bostonské TD Garden. Stav je 2:2 na zápasy. Vítěz veledůležitého utkání učiní důležitý krok k zisku Stanley Cupu.