Obránce Polák podepsal novou smlouvu s Dallasem

"Roman ztělesňuje přesně to, co znamená být profesionálem, a jeho mentorství je pro naše mladé hráče neocenitelné," uvedl generální manažer Jim Nill na klubovém webu. "Je to týmový hráč, který hraje skvěle fyzicky, což je skvělé pro spoluhráče i trenéry. Jsem nadšeni, že bude i nadále hrát za nás," dodal Nill.

Odchovanec Vítkovic má za sebou 17 sezon v NHL, ve kterých odehrál v základní části 765 zápasů s bilancí 26 branek a 110 asistencí. V play off přidal 71 utkání, ve kterých si připsal čtyři asistence.