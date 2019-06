Ani zlomená čelist ho nezastavila. Kapitán Chára se ale odměny nedočkal

Dvaačtyřicetiletý hokejista odstoupil během čtvrtého střetnutí finálové série poté, co se postavil do střely Braydena Schenna. Puk se nešťastně odrazil od hole přímo do úst slovenského obra. Chára dopadl na led, chytil se za tvář a na hráčových rukách byly patrné stopy krve. „Zlomená čelist," hlásili poté týmoví lékaři.

Žádný konec sezony, Chára chtěl pomoct týmu a slavit druhý Stanley Cup v životě, ale nestalo se, rok 2011 nenapodobil.

"Těžko hledat slova, tohle jsou těžké chvíle. Každý z nás jsme si představili jiný konec. Jsme velmi zklamaní. Takový je někdy sport. Tento tým prošel přes hodně obtížných situací v sezoně, ale vždycky jsme našli cestu," vrátil se ke skončenému ročníku 206 centimetrů vysoký obránce.

Poslední krok nedopadl. Boston zažil povedenou sezonu, hrál finále, jenže závěrečný duel prohrál, a to je teď jediné, co všichni vidí.

Nejhorší den v životě, řekl útočník Bostonu David Krejčí.

Marian Hajda, Sport.cz