Jedna výhra od Stanley Cupu? Musí to pro ně být hrozné. Je mi jich líto, soucítí Hertl se dvěma krajany

„Je mi jich líto, musí to teď pro ně být strašně těžké. Pasta zažil finále poprvé, Krejča už sice jednou pohár s Bostonem vyhrál (v roce 2011 - pozn. aut.), nyní ale přišla jeho druhá porážka ve finále (tu první musel skousnout před šesti lety, kdy Boston podlehl Chicagu 2:4 na zápasy - pozn. aut.). Přitom teď kluci byli jeden zápas od toho, aby zvedli pohár nad hlavu. Musí být fakt hrozné prohrát po takové dřině v sedmém zápase," lituje Hertl bostonské Davidy.

Jako jednu z hlavních příčin konečného triumfu Bluesmanů vidí Hertl uhlídání elitní útočné formace Bruins ve složení Pastrňák, Bergeron, Marchand. „Celou sezonu byla tahle řada dominantní, takže hlavní cíl St. Louis bylo postarat se, aby se moc nedostávala do šancí. A povedlo se jim to," pokyvuje Hertl hlavou.

Je zpátky. Hokejový útočník San Jose Tomáš Hertl pózuje se svým dresem.

Michal Kamaryt, ČTK

Finálová série byla podle něj vyrovnaná, rozhodovaly detaily. „Výborné výkony předváděly oba gólmani. Říkalo se, že bostonský Rask by po dlouhé době mohl vyhrát Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off i jako poražený (cenu nakonec získal útočník St. Louis Ryan O´Reilly - pozn. aut.). Triumf Blues je ale asi nakonec spravedlivý, celkově byli o něco lepší," soudí Hertl.

Na začátku ledna se přitom Bluesmani potáceli na samém dně tabulky NHL. „Byl jsem v tu dobu hodně překvapený, že se jim nedaří. Hodně jim ale pomohl brankář Binnington. Navíc měli Schenna, O'Reillyho, Tarasenka, Pietrangela, ten tým byl opravdu nabitý," uznává Hertl, podle něhož Bluesmany nakopla i změna trenéra, když se v listopadu posunul do pozice hlavního kouče Craig Berube.

„Mají za sebou neskutečnou sezonu, prošli si to nahoru a dolů. Nikdo jim nevěřil a teď to pro ně musí být úžasné. Poslední dva měsíce před play off hru změnili, byli nejlepším týmem a nikdo proti nim nechtěl hrát. Hráli fyzický hokej, třeba nás ve finále konference vůbec nepouštěli do šancí a zavřeli nás," uznával Hertl propracovaný systém hry St. Louis.

Stále jej bolí, že místo Blues nepostoupil do finále Stanley Cupu on se svými Žraloky. „Koukat na jejich oslavy s pohárem bylo hezké, ale těžké zároveň. Byli jsme dva zápasy od finále, což je strašné blízko, ale i daleko," povzdechne si Hertl, jenže byl poháru pro vítěze NHL nejblíže před třemi lety, kdy San Jose podlehlo ve finále Pittsburghu 2:4 na zápasy.