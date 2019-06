Obránce Määttä míří z Pittsburghu do Chicaga za útočníka Kahuna

Obránce Olli Määttä bude místo Pittsburghu hájit v NHL barvy Chicaga. Do týmu Blackhawks byl čtyřiadvacetiletý Fin, který v letech 2016 a 2017 vyhrál s Penguins Stanley Cup, vyměněn za o rok mladšího německého útočníka českého původu Dominika Kahuna. Chicago obětovalo navíc také volbu v pátém kole letošního draftu.

Německý reprezentant s českými kořeny Dominik Kahun se stěhuje do Pittsburghu. Na snímku v německém reprezentačním dresu.

Määttä nemá za sebou - stejně jako celý tým Penguins - příliš povedenou sezonu. V základní části odehrál 60 zápasů a připsal si 14 bodů za gól a 13 nahrávek. Před polovinou února si poranil rameno. V play off, z něhož Penguins vyprovodili hned v úvodním kole New York Islanders po výhře 4:0 na zápasy, hrál jen první utkání, pak se nevešel do sestavy.

V předchozím ročníku přitom držitel olympijského bronzu ze Soči 2014 stanovil osobní maxima v NHL, kde působí od sezony 2013/14 a hrál dosud výhradně právě za Pittsburgh. Nevynechal jediný z 82 duelů základní části a stihl nasbírat 29 bodů (7+22).

Celkem má Määttä na kontě z 362 startů v dlouhodobé fázi 107 bodů (25+82), v 69 bitvách play off přidal 21 bodů (2+19). Koncem února 2016 podepsal šestiletou smlouvu na 24,5 milionu dolarů ročně. Kontrakt, během něhož si vydělá v průměru přes čtyři miliony dolarů ročně, vyprší po sezoně 2021/22.

Chicago má za sebou ještě o něco horší sezonu, neboť se nedostalo ani do play off. Západočeský rodák Kahun, jenž se zavázal Blackhawks loni v květnu jako nedraftovaný volný hráč, když podepsal dvouletou dvoucestnou smlouvu, si ale vedl dobře. Nastoupil do všech 82 utkání a nasbíral 37 bodů za 13 gólů a 24 přihrávek.

V květnu reprezentoval Kahun na světovém šampionátu na Slovensku, kde Němci skončili po prohře s českým týmem ve čtvrtfinále. Držitel olympijského stříbra z Pchjongčchangu si v osmi startech připsal gól a čtyři nahrávky.