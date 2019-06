Klidně ať sněží, u toho musíme být. V St. Louis zase vládlo hokejové šílenství

Hokejové šílenství přivedlo do ulic St. Louis statisíce fanoušků. Každý chtěl vidět své miláčky z týmu Blues, kteří před pár dny vyhráli na ledě Bostonu poprvé v historii klubu slavný Stanley Cup. Hokejisté se rozhodli úspěch oslavit s fanoušky, když s trofejí projeli městem. A nadšení bylo obrovské.

Každý chtěl při hokejové slávě v St. Louis mít co nejlepší výhled. Fanoušek klidně vylezl na semafor.

Fanoušci se do St. Louis sjížděli z širokého okolí. Někteří byli ve městě o pěkných pár hodin dřív, aby měli co nejlepší místa. „Už jsem sedmatřicet hodin nespal, ale na tuhle chvíli jsem čekal 49 let," svěřoval se fanoušek Deal, jenž na slávu vyrazil se svou ženou.

Chybět nemohla ani fanynka Elaine Collinsová, která sledovala slávu z Market Street. „Bylo to vůbec neuvěřitelné," hlásila nadšeně. Na sobě přitom měla dres z poloviny devadesátých let. „Sleduji Blues léta, měli jsme řadu neuvěřitelných hráčů, ale úspěch pořád chyběl. A teď to přišlo," smála se.

Fanoušci slavili na každém metru, fotili se s týmem i trofejí. „Fandím Blues od svých šesti let, ať se jim daří, nebo nedaří. Jejich zápasy si nenechám ujít," dušoval se fanda „Když jsme získali Stanley Cup, byla to opravdová euforie. To nejde popsat slovy. Kdo tohle nezažil, nemůže vědět, jak jsme se cítili," hlásil.

Předpovědi počasí sice napovídaly, že slávu může narušit déšť, ale to fandy neodradilo. „Bylo mi to úplně jedno, klidně mohlo sněžit. Stejně bych řekl, jdeme," neskrýval John a Susan Kistlerová ze St. Louis „Na Blues chodím od roku 1975, kdy mě táta poprvé vzal na hokej," dodal Kistler.