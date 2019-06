Hlavní je, aby mužstvo šlapalo jako namazaný stroj, přeje si český bek po překvapivé výměně

„Zrovna jsme byli s Gudym spolu, když mu volal generální manažer (Philadelphie) Chuck Fletcher. Je to smutný. Náš kamarádskej vztah je silnej, ale to je prostě byznys. Nečekal jsem to a podle mě to nečekal ani Gudy, ale tak to v hokeji chodí. Čeká vás hodně organizačních věcí, musíte si zvykat na nové lidi, na nový tým. Není to nic jednoduchého, na druhou stranu je to ale naše práce."