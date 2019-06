Rangers se nezalekli zdravotních potíží a udělali z Kakka dvojku draftu

Finský hokejový supertalent Kaapo Kakko se podle očekávání v noci na sobotu stal dvojkou vstupního draftu NHL. Jen co z pódia ve Vancouveru sestoupil Jack Hughes v dresu New Jersey, přišli na řadu New York Rangers. „V rámci druhé volby draftu 2019 bereme z TPS Turku Kaapa Kakka,“ uvedl bez otálení Jeff Gordon, generální manažer klubu z Manhattanu. Jezdci vsadí na 18letého křídlo, přestože trpí cukrovkou prvního typu a celiakií.