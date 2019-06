Český hokej čeká na stálici v brance. Bude jí draftovaný Pařík?

Brankář Bílých Tygrů Liberec a reprezentant do osmnácti let Lukáš Pařík byl vybrán jako 87. v draftu NHL týmem Los Angeles.

Česká brankářská škola, pojem, který především díky jménům jako Jiří Holeček, Dominik Hašek nebo Tomáš Vokoun, dříve hodně znamenal. Teď, jakoby ho odvál čas. Jiskřičky naděje dávají českým fanouškům talentovaní Jakub Škarek, Lukáš Dostál a nově také nejvýše draftovaný Čech v roce 2019 - Lukáš Pařík.

18letý gólman libereckých Bílých Tygrů se do brankoviště dostal tak trochu náhodou. Ještě do čtvrté třídy hrál v Neratovicích v poli. Pak však měl dva úrazy, šel to vyzkoušet mezi tři tyče a chytlo ho to. A to natolik, že byl letos jedničkou reprezentační osmnáctky na šampionátu ve Švédsku a ve statistikách turnaje měl třetí nejvyšší úspěšnost zákroků 92,35 procent a průměr 3,54 obdržených branek na zápas.

Mladý tahoun juniorského týmu z města pod Ještědem, vyniká především svojí výškou 193 cm, při které se prezentuje také výborným reflexem. Zlepšit by podle svých slov měl ještě hlavně celkovou rychlost a pohyb v brankovišti. Největšími vzory jsou pro Paříka legendární Dominik Hašek a také Ondřej Pavelec, ke kterému má právě vzrůstem nejblíže.

Dostál se Škarkem byli dál

Největší srovnání se v případě Lukáše Paříka nabízí ve jménu Lukáš Dostál, který se v loňském draftu umístil na 85. příčce. V té době už však měl za sebou fantastické mistrovství světa do 20 let, starty v Champions League za Brno a stabilně spolehlivé výkony v prvoligové Třebíči. Letos v lednu odešel rodák z Brna do finského Ilvesu Tampere, kde odchytal 10 utkání a pak přišla největší odměna - nováčkovský kontrakt s Anaheimem na tři roky.

Za ještě možná větší talent byl před pár lety považován Jakub Škarek, který už v patnácti letech naskočil do zápasů první ligy v Jihlavě. Měl být oporou na mládežnických šampionátech, ne vždy se mu však úplně povedly. Jeho vývoj se trochu zabrzdil, a tak zvolil stejně jako Dostál „Finskou cestu". Na severu Evropy si těžce zvykal, v poslední sezoně ale už odchytal solidních 22 zápasů s úspěšností 90,6 procenta a pokud takhle bude pracovat dál, určitě u Islanders, s kterými podepsal smlouvu, nějakou šanci dostane...

Jaký vývoj bude mít další kariéra Paříka, Dostála či Škarka zatím můžeme jen spekulovat. Dalšího skvělého českého gólmana by si však česká brankářská škola zasloužila, už jen proto, aby tenhle dříve tak hojně používaný pojem neupadl v zapomnění.