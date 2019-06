Platový strop v příští sezoně NHL bude 81,5 milionu dolarů

Minimální částka na platy hokejistů v jednotlivých klubech se zvedne z 58,8 na 60,2 milionu dolarů. Během draftu NHL ve Vancouveru o tom informovaly vedení soutěže a hráčská asociace.

Kvůli platovému stropu se v sobotu některé kluby zbavily drahých hráčů. Nashville poslal obránce P.K. Subbana do New Jersey, Patrick Marleau zamířil z Toronta do Caroliny a další útočník J.T. Miller putoval z Vancouveru do Tampy Bay za českého gólmana Marka Mazance.