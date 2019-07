Kdybych hrál dobře, neměli byste Ovečkina, vzkazuje Jágr. Takže, rádo se stalo

Ve čtvrtek uplynulo přesně osmnáct roků od chvíle, kdy se hokejový Pittsburgh po jedenácti letech rozhodl rozloučit se svým kapitánem Jaromírem Jágrem a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu vyměnil do Washingtonu. Angažmá u Capitals ale kladenskému odchovanci nevyšlo úplně podle představ. Přestože Jágr s Washingtonem tehdy podepsal sedmiletý kontrakt, už během třetí sezony jej klub vyměnil do NY Rangers. Sedmačtyřicetiletá legenda se nyní ke svému angažmá u Caps vrátila a poslala jejich fanouškům vzkaz.

Washingtonu se tehdy v sezoně 2003/04 nedařilo, v tabulce Jihovýchodní divize se nacházel na posledním místě a vlastník klubu Ted Leonsis (Washington mu patří i nyní) s tehdejším generálním manažerem Georgem McPheem se rozhodli zbavit nákladných hráčů jakými byli Jágr nebo Švéd Michael Nylander, a začít budovat nový tým postavený na mladších hráčích.

„Fanoušci Capitals. Sorry, že to nedopadlo (dobře), ale snažil jsem se dělat maximum. Po osmnácti letech bychom se na to měli koukat z pozitivní stránky," píše Jágr v angličtině příznivcům Washingtonu a vzpomíná na leden 2004, kdy se stěhoval do Rangers.

Opačným směrem putoval útočník Anson Carter, Washington se navíc zavázal, že v následujících čtyřech letech, v nichž ještě Jágrovi běžel kontrakt, bude hradit polovinu z celkové částky na 40 milionů dolarů.

„Kdybych (ve Washingtonu) hrál velmi dobře, nikdy byste neměli šanci draftovat Oviho. A předminulou sezonu byste pravděpodobně nevyhráli Stanley Cup. Takže, rádo se stalo," pokračoval Jágr a přidal smajlíka. Právě po ročníku 203/04, kdy Jágr Capitals opustil, si Washington vybral jako jedničku draftu nadějného Alexandra Ovečkina, kolem kterého začal stavět mužstvo a ruský kanonýr je hlavní tváří klubu i po patnácti letech.

Útočník Jaromír Jágr z New Yorku Rangers a forvard Washingtonu Alexandr Ovečkin na snímku z roku 2007.

Profimedia.cz

I tak ale Jágr nemá pocit, že by jeho dva a půl roku ve Washingtonu bylo nevydařenou kapitolou jeho bohaté kariéry. „Má první sezóna za Caps prý byla hrozná, ale i tak jsem byl pátý v bodování, a to jsem vynechal 13 utkání," připomíná Jágr už v češtině, že v 69 zápasech posbíral 79 kanadských bodů. Lepší v celé soutěže tehdy byli jen Jarome Iginla, Markus Naslund, Todd Bertuzzi a Mats Sundin.

„Nevím no, chvála je příjemná, kritika potřebná," zakončil svůj příspěvek současný majitel a útočník kladenských Rytířů.